Visit Rwanda : Un ancien joueur du PSG met la pression sur Al-Khelaïfi

Dans un contexte de conflit entre le Rwanda et la RD Congo, le PSG est interpellé par l’un de ses anciens joueurs sur l’urgence de rompre le partenariat avec « Visit Rwanda. »

Visit Rwanda : Youssouf Mulumbu interpelle le PSG

La situation est actuellement tendue entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le groupe armé rwandais M23, accompagné de soldats rwandais, progresse dans l’est de la RDC, suscitant de vives inquiétudes chez les pays voisins. Cette situation alarme également le monde du football, notamment les personnalités originaires du Congo.

C’est le cas de Youssouf Mulumbu, ancien capitaine des Léopards et formé au PSG. Le natif de Kinshasa critique vivement le partenariat entre le Rwanda et certains des plus grands clubs européens. En effet, le Paris SG, le Bayern Munich et Arsenal, mettent régulièrement en avant la marque Visit Rwanda dans leurs stades.

Par cette association, ces clubs font la promotion du Rwanda, encourageant les supporters et les passionnés de football à visiter ce pays d’Afrique centrale. Un soutien qui doit désormais prendre fin avec l’invasion du Rwanda et des rebelles du M23 à Goma, la plus grande ville de l’est de la RDC, riche en minerais rares.

« La situation est très dure et très douloureuse, et tout ce conflit est basé sur des intérêts financiers. Ce n’est pas une guerre religieuse ou territoriale, mais une guerre financière. Les gens doivent le savoir », a confié Youssouf Mulumbu à la BBC.

Formé au PSG, où il est resté jusqu’en 2009, l’ancien milieu de terrain exhorte Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants d’Arsenal et du Bayern Munich « à annuler ce partenariat avec Visit Rwanda », car « des enfants vivent sans leurs parents et des femmes sont violées et brûlées en prison. »

Le Bayern Munich passe à l’action

Dans une lettre adressée aux clubs, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, a évoqué la « culpabilité du Rwanda » dans le conflit en RDC, qu’elle juge incontestable. « Votre sponsor est directement responsable de cette misère », a-t-elle déclaré dans ce communiqué.

Contacté par le quotidien Bild le week-end dernier, le Bayern Munich a annoncé que plusieurs représentants du club allaient se rendre à Kigali pour discuter avec le pouvoir en place. Une décision confirmée par le directeur général du club, Jan-Christian Dreesen, au micro de la DW.

« C’est un conflit qui a suscité des réactions à l’international. Nous essayons de régler la situation », a assuré le dirigeant allemand. « J’ai personnellement envoyé deux employés du club pour suivre la situation au Rwanda. Ils seront de retour ce week-end pour nous rendre compte de leurs conclusions. Nous sommes également en contact avec le ministère allemand des Affaires étrangères. Nous prendrons toutes les données en considération pour décider de la marche à suivre », a-t-il ajouté.

Si le géant de la Bundesliga, dont le contrat avec le Rwanda court jusqu’en 2028, semble avoir bougé ses pions dans ce dossier, ce n’est pas encore le cas pour le PSG et Arsenal, qui ne se sont pas encore exprimés sur cet épineux sujet.