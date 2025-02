PSG Mercato : C’est fait, le Paris SG tient sa première recrue de l’été

À quatre mois de l’ouverture du mercato estival, le PSG a d’ores et déjà bouclé sa première signature. Luis Campos, le conseiller sportif du Paris SG, a rapidement finalisé un renfort pour l’équipe de Luis Enrique.

PSG Mercato : Un nouveau gardien en approche pour la saison prochaine

Plus que jamais en route vers un treizième titre de champion de France, un quatrième d’affilée, le PSG prépare déjà la saison prochaine. Après avoir officialisé plusieurs prolongations, dont celle de l’entraîneur Luis Enrique, le club de la capitale anticiperait déjà le mercato estival. Comme révélé il y a quelques semaines, Renato Marin serait en passe de rejoindre le Paris SG.

En fin de contrat avec l’AS Rome, le portier de 18 ans arrive libre et s’engagera pour cinq ans, soit jusqu’en 2030, selon le journaliste Nicolo Schira. Un nouveau renfort au poste de gardien de but, alors que la prolongation de Gianluigi Donnarumma est toujours en suspens et que la piste menant à Lucas Chevalier reste active.

Les coulisses de l’arrivée de Renato Marin

Le PSG a réalisé un joli coup en recrutant le jeune gardien italien Renato Marin en provenance de l’AS Roma. La signature de l’international italien des moins de 19 ans est un véritable camouflet pour la Roma, à en croire Il Tempo. Le club italien a tout tenté pour conserver son jeune talent, mais les négociations ont traîné en longueur.

Malgré les efforts de Florent Ghisolfi, directeur sportif de la Roma, Renato Marin a finalement succombé aux sirènes du PSG. Le club parisien lui offre un salaire annuel de 600 000 euros, une somme considérable pour un joueur de son âge.