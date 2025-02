ASSE : Cette erreur qui pourrait fragiliser davantage l’équipe de Saint-Etienne

Alors que l’ASSE lutte pour son maintien en Ligue 1, Alain Perrin met en garde les dirigeants contre une erreur qui pourrait affaiblir encore plus l’équipe et compromettre sa survie dans l’élite.

L’ASSE dans la tourmente après une nouvelle défaite

L’AS Saint-Étienne traverse une période sombre. La lourde défaite contre l’Olympique de Marseille (1-5) a souligné les nombreuses failles d’une équipe de l’ASSE en plein doute. Entre erreurs de recrutement lors des derniers mercatos et une incapacité à réagir sur le terrain, les Verts semblent plus que jamais en danger.

Le club du Forez n’a remporté qu’un seul de ses 7 matchs disputés en 2025. La menace d’une relégation en Ligue 2 devient de plus en plus réelle, d’autant que le calendrier à venir est inquiétant avec des confrontations cruciales contre Angers SCO, l’OGC Nice, Montpellier et Le Havre, des concurrents directs dans la lutte pour le maintien.—

Alain Perrin alerte les dirigeants de l’AS Saint-Étienne

Ancien entraîneur de l’ASSE, Alain Perrin, bien que son passage n’ait pas été couronné de succès, a livré son analyse sur la situation actuelle. Dans un entretien accordé à Ouest-France, il a insisté sur l’importance du rôle des dirigeants dans cette période critique. « L’important est de garder la tête froide », a-t-il fait remarquer d’entrée.

« Il faut que les joueurs sentent que le staff est à la recherche des solutions, avec un discours clair, sans concessions et crédible. Les dirigeants doivent être présents, pas seulement dans les victoires. Ils doivent faire corps avec l’équipe », a-t-il déclaré. Pour Alain Perrin, l’erreur que les dirigeants de l’AS Saint-Étienne ne doivent absolument pas commettre serait de se désengager ou de se montrer distants.

« S’ils commencent à prendre trop de retrait, cela fragilise le staff technique et les joueurs commencent à penser que l’on ne croit pas en eux », a-t-il averti. Dans une situation aussi délicate, la solidarité entre toutes les composantes du club est essentielle pour espérer inverser la tendance.

Un avenir incertain pour Saint-Étienne

L’ASSE joue gros dans les semaines à venir. Alors que les performances sur le terrain doivent s’améliorer, le soutien indéfectible des dirigeants est crucial. La pression est immense, mais comme le souligne Alain Perrin, c’est en restant unis que Saint-Étienne pourra espérer se maintenir en Ligue 1. L’avenir des Verts est en jeu, et toute erreur pourrait s’avérer fatale.