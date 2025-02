Mercato OM : Le gros coup Sadio Mané à Marseille ? C’est déjà validé !

Et si Sadio Mané devenait l’un des gros coups de l’histoire de l’OM lors du mercato estival à venir ? Le club phocéen anticipe son recrutement de l’été avec la perspective de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. La signature de la star sénégalaise est présentée comme une opération gagnante.

Mercato OM : Sadio Mané, un retour en Europe sur la Canebière ?

Avec une place en Ligue des Champions à portée de main, l’Olympique de Marseille prépare un mercato ambitieux. Le club phocéen a déjà montré son appétit lors du dernier mercato hivernal en recrutant quatre nouveaux joueurs, dont Amine Gouiri et Ismaël Bennacer. Mais l’été prochain pourrait être encore plus mouvementé, surtout si l’OM parvient à sécuriser sa place parmi l’élite européenne.

Sadio Mané, l’ancien attaquant de Liverpool et du Bayern Munich, est désormais au cœur des spéculations. Actuellement sous les couleurs d’Al-Nassr en Arabie Saoudite, Mané a déjà été lié à l’OM à plusieurs reprises. Cette fois, les rumeurs refont surface. Moussa Ndiaye, expert du football sénégalais, a confié à Africafoot que cette opportunité pourrait être intéressante pour le joueur.

« Je ne sais pas si c’est du concret mais ça pourrait être quelque part intéressant pour Sadio Mané », a-t-il déclaré, en ajoutant : « C’est un grand joueur, un joueur de qualité, un grand professionnel qui pourrait évoluer dans tous les clubs. C’est un leader, il le sera toujours ce n’est pas pour même étant en Arabie Saoudite, les grands s’intéressent à lui ».

L’OM, le club de cœur des Sénégalais

L’Olympique de Marseille occupe une place particulière dans le cœur des supporters sénégalais et africains. Moussa Ndiaye souligne que l’OM est le club préféré de nombreux Sénégalais, ce qui rendrait une arrivée de Sadio Mané encore plus symbolique. « Son retour en Europe pourrait être une bonne chose pour lui, les championnats européens sont plus intenses que ceux du Golfe. Là on parle de l’intérêt de l’Olympique de Marseille. (…) Je pense que c’est une bonne chose pour lui », a-t-il indiqué.

« L’OM est le club préféré de beaucoup de sénégalais et d’Afrique. Donc s’il revient en Europe notamment dans un club comme Marseille qui a un projet de participer aux compétitions européennes. Je pense que les Sénégalais seront contents de le voir avec le maillot de l’OM », a-t-il ajouté quant à une probable de Sadio Mané sur la Canebière.

Un projet ambitieux pour Roberto De Zerbi et Marseille

Avec Roberto De Zerbi à la barre, l’OM aspire à retrouver son lustre d’antan. Le recrutement d’un joueur de la stature de Sadio Mané serait un signal fort envoyé à la concurrence. Mané, connu pour son intensité et son professionnalisme, pourrait s’épanouir dans un championnat européen plus compétitif que celui d’Arabie Saoudite. Son expérience en Ligue des Champions et son leadership seraient des atouts précieux pour l’OM.

Alors que le club phocéen se prépare à un mercato estival ambitieux, cette signature pourrait marquer un tournant dans l’histoire récente de l’Olympique de Marseille. Les supporters, notamment sénégalais, attendent avec impatience de voir si cette annonce se concrétisera. Une chose est sûre : l’OM ne manque pas d’ambition.