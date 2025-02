Conflit Mbappé – PSG : L’UNFP prend position pour Kylian Mbappé contre le Paris SG

Dans le différend financier qui oppose Kylian Mbappé au PSG, l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP) a exprimé son soutien à l’attaquant français. Cette prise de position intervient après que la Fédération Française de Football (FFF) a déclaré irrecevable l’appel de Mbappé concernant le versement de 55 millions d’euros par le PSG.

Conflit Mbappé – PSG : La FFF rejette l’appel de Kylian Mbappé

La commission supérieure d’appel de la FFF a récemment confirmé l’irrecevabilité de la demande de Kylian Mbappé, qui réclamait au PSG le paiement de 55 millions d’euros de salaires et primes impayés. Cette décision fait suite à une précédente conclusion similaire de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) en décembre dernier.

Le PSG avait entre-temps saisi le tribunal judiciaire de Paris pour contester les décisions initiales de la LFP en faveur du joueur. L’entourage de Mbappé a exprimé son incompréhension face à cette décision, estimant qu’elle empêche le joueur d’obtenir justice.

L’UNFP dénonce le rétropédalage de la LFP et le silence de la FFF

En réaction, l’UNFP a publié un communiqué ce mercredi pour apporter son soutien à Kylian Mbappé et dénoncer le silence coupable de la FFF et le rétropédalage de la LFP. Le syndicat des joueurs critique la remise en question des décisions précédentes des commissions indépendantes de la LFP et appelle la Ligue à faire respecter ses propres règlements.

« La commission supérieure d’appel de la FFF ne pouvait pas être plus courageuse que ne l’avait été la commission de discipline de la LFP le 12 décembre dernier, déclarant irrecevable la plainte déposée par Kylian Mbappé afin que le PSG lui verse les arriérés de salaire et de primes comme spécifié dans un contrat signé par le club-employeur et le joueur-salarié », regrette l’UNFP.

Le syndicat s’inquiète également des implications potentielles de cette affaire, redoutant qu’elle n’ouvre la voie à des contestations similaires à l’avenir, ce qui pourrait affaiblir l’autorité des instances régulatrices du football français. « C’est reculer pour mieux sauter. Un contrat, en France, ça se respecte ! La FFF, organe suprême du football français, a-t-elle conscience du mauvais message qu’elle envoie non seulement dans ce cas précis, mais plus généralement encore – et surtout ! – à l’ensemble des acteurs de notre sport ? », s’interroge-t-on.

Un conflit aux multiples rebondissements entre Mbappé et le Paris SG

Le litige entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain remonte à l’été 2023, lorsque l’attaquant a refusé de prolonger son contrat avec le club parisien, et a préféré s’engager librement avec le Real Madrid à l’issue de la saison. Un accord avait été conclu en août 2023, stipulant que Mbappé renoncerait à 55 millions d’euros de primes s’il quittait le club en fin de saison sans indemnité de transfert.

Cependant, la validité de cet accord est contestée par le camp Mbappé, qui le considère comme « occulte ». Malgré plusieurs décisions initiales en faveur du joueur, le PSG a persisté dans son refus de verser les sommes réclamées, portant l’affaire devant les tribunaux civils.

Vers une résolution judiciaire

Avec le rejet de l’appel par la FFF et l’impasse actuelle entre les parties, le dossier devrait désormais être tranché par la justice civile. Une audience d’orientation est prévue le 26 mai, mais une décision sur le fond pourrait prendre plusieurs mois.

En attendant, l’UNFP continue de soutenir Kylian Mbappé et exhorte les instances du football français à faire respecter leurs propres règlements pour préserver l’équité et l’intégrité du sport.