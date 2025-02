Stade Rennais : Lilian Brassier, de l’échec à l’OM à la renaissance au SRFC

Lilian Brassier revient au Stade Rennais avec l’envie de se relancer après un passage décevant à l’OM. Formé en Bretagne, le défenseur compte bien retrouver son meilleur niveau au SRFC dans un environnement qu’il connaît.

Un passage compliqué à l’OM pour Lilian Brassier

L’été dernier, Lilian Brassier avait choisi de rejoindre l’OM pour franchir un cap dans sa carrière en provenance du Stade Brestois. Cependant, son expérience sous les ordres de Roberto De Zerbi n’a pas été concluante. Entre changements d’entraîneurs et attentes immédiates de résultats, il n’a jamais réussi à s’imposer au sein de l’effectif olympien.

« Pourquoi ça n’a pas fonctionné ? C’est compliqué d’avoir la réponse. Il y a eu beaucoup de changements et, après, c’est un club différent avec beaucoup d’attentes très rapides », explique, convaincu que rejoindre l’Olympique de Marseille était le meilleur choix après Brest. Après seulement six mois et une expérience enrichissante, il a décidé de revenir à Rennes pour retrouver un cadre plus favorable.

« Après Brest, Marseille était un bon choix, ce n’était pas simple, je me suis beaucoup creusé la tête, mais ces six mois à l’OM m’ont enrichi. Je ne suis pas le premier ni le dernier (à qui ça arrive de devoir partir sur un échec), il faut en tirer les bonnes leçons », relativise Lilian Brassier.

Un retour aux sources pour se relancer au Stade Rennais

De retour dans son club formateur, Brassier retrouve un environnement qu’il connaît bien. Déjà intégré dans la rotation défensive de Habib Beye, il a remporté son premier succès contre le RC Strasbourg (1-0) et semble prêt à s’imposer comme un élément clé de la défense du SRFC. L’ancien Brestois veut également retrouver du plaisir sur le terrain et apporter toute son expérience à un club en difficulté cette saison.

Habib Beye, son nouvel entraîneur, croit fermement en ses capacités. « C’est déjà un leader dans le groupe, je l’aurais pris partout où je serais allé. Il a eu un moment difficile à Marseille mais dans l’analyse d’un joueur, on doit comprendre qu’il y a parfois des contextes défavorables et ses qualités ne s’étaient pas envolées en quelques mois », explique l’entraîneur du Stade Rennais.

Pour Lilian Brassier, ce retour à Rennes est l’occasion de prouver qu’il a le niveau pour réussir dans un club ambitieux et de renouer avec les performances qui avaient fait de lui un cadre à Brest. Pour y arriver, il semble bénéficier d’un accompagnement conséquent. « On lui a donné de la confiance, c’est un joueur qui adore s’entraîner, passionné par le jeu. Derrière, ce sont juste des petits outils que vous lui donnez », assure Habib Beye.