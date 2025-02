OM : Pablo Longoria négocie pour une signature importante à Marseille

L’OM continue de se renforcer ! Après des recrues sur le terrain, le président Pablo Longoria s’attaque à l’organigramme du club et est proche boucler une signature de prestige.

OM : Pablo Longoria en négociations avancées avec Alessandro Antonello

Sous l’impulsion de Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille a entamé une profonde restructuration en son sein. Après avoir recruté Giovanni Rossi et promu Mehdi Benatia au poste de directeur sportif, le club phocéen est à présent sur le point d’engager un autre dirigeant de renom : Alessandro Antonello.

En effet, le journaliste Pasquale Guarro confirme que les dirigeants de l’OM sont en négociations avancées avec l’ancien président de l’Inter Milan. Ce dernier a récemment quitté son poste après avoir passé huit ans à la tête du club lombard. Sous sa présidence, les Nerazzurri ont remporté sept titres, dont deux Serie A et deux Coupes d’Italie, et ont atteint deux finales européennes (Ligue des Champions en 2023 et Europa League en 2020).

Le dirigeant italien a déjà été aperçu à Marseille

Les discussions entre les différentes sont en bonne voie. Alessandro Antonello a même été aperçu dans les tribunes du stade Vélodrome lors de la large victoire de l’OM face à l’AS Saint-Étienne (5-1), ce qui laisse penser qu’un accord est imminent entre les deux parties. Le président de l’OM, Pablo Longoria, s’attellerait ainsi à finaliser rapidement ce dossier.

Bien que le rôle exact qu’occupera Alessandro Antonello au sein de l’OM reste encore flou, son expérience et ses compétences pourraient apporter une valeur ajoutée significative à l’équipe dirigeante. Toutefois, l’OM devra faire vite, car d’autres clubs seraient aussi sur ses traces, dont l’AS Rome.