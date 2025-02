Conflit Mbappé – PSG : L’avocate de Kylian Mbappé dévoile les failles d’un accord contesté

Le bras de fer entre Kylian Mbappé et le PSG est loin de livrer son verdict. Alors que l’attaquant réclame 55 millions d’euros de primes et salaires impayés, son avocate, Delphine Verheyden, remet en cause la validité de l’accord conclu avec le Paris SG.

Mbappé – PSG : Un accord jugé inexistant entre le Paris SG et Kylian Mbappé

Selon Delphine Verheyden, aucun document officiel n’a été signé par Kylian Mbappé pour renoncer aux sommes en question. En droit du travail, toute modification de contrat doit être formalisée par un avenant, ce qui n’a pas été fait. De plus, les règlements du football imposent une homologation dans les 15 jours suivant la signature.

En l’absence de ces éléments, l’accord est donc juridiquement nul, selon l’avocate. « Lorsque les choses ne se déroulent pas ainsi, les règlements du football prévoient que toutes les discussions sont nulles et non avenues. Il n’y a donc pas eu d’accord », a clarifié l’avocate de Kylian Mbappé, ancien attaquant du Paris Saint-Germain.

Une bataille juridique loin d’être terminée entre Mbappé et Paris

Malgré la décision de la Fédération Française de Football (FFF) de classer l’affaire sans suite, Mbappé et son conseil ne comptent pas en rester là. La Ligue de Football Professionnel (LFP) garde le silence sur cette affaire, mais l’UNFP, le syndicat des joueurs, soutient pleinement l’international français. Pour l’avocate, le PSG tente de faire valoir un accord inexistant en s’appuyant sur des échanges informels, ce qu’elle qualifie de « pensée magique ».

« Je pense que le PSG manie la pensée magique. C’est ce qu’on fait lorsque l’on se dit: « Si j’y crois très, très, très fort, ça va arriver ». Et on n’est pas devant un club de division d’honneur qui ne maîtrise pas les règlements », a déclaré Delphine Verheyden à l’AFP.

Une somme colossale en jeu

Kylian Mbappé revendique le paiement du troisième tiers de sa prime de signature, soit 36,66 millions d’euros bruts. À cela s’ajoutent les salaires d’avril, mai et juin, ainsi que la prime d’éthique non versée, portant le montant total réclamé à 55 millions d’euros. Une somme conséquente que le joueur juge légitimement due.

Alors que le PSG campe sur sa position, la bataille juridique pourrait s’intensifier dans les semaines à venir. La LFP devra tôt ou tard se prononcer sur cette affaire, qui pourrait faire jurisprudence dans le football français. En attendant, Mbappé reste déterminé à faire valoir ses droits face à son ancien club, qui se retrouve sous le feu des critiques.