RC Strasbourg : Mamadou Sarr affiche ses ambitions avant le choc contre le Stade Brestois

Présent en conférence de presse aux côtés de Liam Rosenior, Mamadou Sarr s’est exprimé sur l’affrontement entre le RC Strasbourg et le Stade Brestois. La pépite sénégalaise de 19 ans s’est fixé un objectif clair : battre les Ty Zefs pour creuser l’écart au classement de Ligue 1.

RC Strasbourg – Stade Brestois : un duel décisif pour l’Europe

Le RC Strasbourg et le Stade Brestois poursuivent le même objectif cette saison : une qualification pour une compétition européenne. Après une aventure en Ligue des Champions, les Ty Zefs veulent rebondir et retrouver les sommets. De leur côté, les Alsaciens espèrent écrire une nouvelle page de leur histoire, à l’image du parcours breton de la saison dernière.

Actuellement 7e avec 33 points, le RCSA devance de justesse Brest (9e, 32 points). Une victoire permettrait au vainqueur de se rapprocher du top 6, où figure l’OL. Cet enjeu est particulièrement important pour Mamadou Sarr, qui veut aider Strasbourg à creuser l’écart avec Brest. Cependant, la tâche s’annonce ardue. Les Ty Zefs, humiliés en Ligue des Champions par le PSG (7-0), auront à cœur de réagir en Ligue 1.

⚡️ 𝐋𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞𝐝𝐢 𝟐𝟏 𝐟𝐞́𝐯𝐫𝐢𝐞𝐫



⚽️ 11h00 – Entraînement à huis clos



🎙️ 14h30 – Conf' de presse avec Mamadou Sarr et Liam Rosenior avant Racing-Stade Brestois 29 pic.twitter.com/utao007gxn — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 21, 2025

Mamadou Sarr croit en une victoire du RC Strasbourg

Malgré la difficulté du match, le défenseur central franco-sénégalais reste confiant : « Je pense que chaque match est un tournant, encore plus ce week-end, car c’est une équipe qu’on veut distancer », a déclaré Mamadou Sarr. Cette saison, il a déjà disputé 18 matchs pour un total de 1 558 minutes, confirmant ainsi son rôle clé dans les choix de Liam Rosenior.

Après avoir surmonté deux blessures musculaires, Mamadou Sarr aborde cette rencontre en pleine forme et avec ambition : « J’ai eu un petit coup de mou physiquement ces derniers temps, mais on a soigné ce qui devait l’être. Dans l’ensemble, c’est pas mal pour une première saison. J’essaye d’apprendre le plus possible et de gagner en expérience. »

Le jeune talent alsacien devra se montrer rigoureux et déterminé pour mener le RC Strasbourg vers un succès crucial contre le Stade Brestois.