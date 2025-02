Transfert du jeune Hugo Alba du Barça vers le PSG

L’équipe de Luis Enrique est bien en place au PSG, mais elle devrait continuer de s’enrichir. Pour le mercato estival, le Paris Saint-Germain négocie pour recruter Hugo Alba, une pépite du Barça, à un prix dingue.

Le PSG veut recruter Hugo Alba, la pépite du FC Barcelone

Ousmane Dembélé, depuis le départ de Kylian Mbappé, a pris beaucoup plus de place en attaque du PSG. L’ancien joueur du Stade Rennais et du FC Barcelone régale toutes les semaines. Mais du côté de la direction sportive du club parisien, rien n’arrête la politique d’enrichissement de l’effectif. C’est pour cette raison que Hugo Alba, jeune pépite du FC Barcelone, est devenu la cible pour l’été prochain. Le joueur barcelonais est pétri de talent, et pourtant son temps de jeu chez les Catalans est inexistant. Ce problème de riches des Blaugranas, qui cette saison disposent d’un effectif de haut niveau, pourrait être réglé en partie par Paris.

En effet, à côté des Lamine Yamal ou encore des Pau Cubarsí, qui ont connu une mise en avant ces dernières saisons, Hugo Alba est un peu l’oublié. La pépite formée à la Masia rappelle bien la qualité du centre de formation de l’écurie catalane, car malgré son talent plus qu’évident, il n’arrive pas à percer. C’est la preuve du très haut niveau du groupe de Hansi Flick, ce qui offre une opportunité au Paris SG, qui travaille assez sérieusement pour finaliser le transfert d’Hugo Alba.

Un concurrent pour le Paris Saint-Germain se signale

Selon E-Noticies, Luis Campos aurait déjà bien avancé ses pions pour tenter de séduire le jeune Alba, toujours à la disposition des U19 du FC Barcelone, faute de place. Ce dernier a été supervisé par les recruteurs du Paris Saint-Germain, déterminés à lancer leurs offensives. Et la valeur marchande actuelle du joueur ne sera pas un frein pour le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi. On parle d’un montant en dessous des 10 millions d’euros, 7 millions d’euros plus précisément.

Forcément, une telle opportunité ne peut qu’attirer d’autres clubs, et c’est ce qui a fait entrer Chelsea dans la danse. Le club londonien devrait donc bien affronter le PSG pour arracher la signature du jeune Hugo Alba, tout juste âgé de 18 ans.