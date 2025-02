FC Nantes – RC Lens : Traumatisme à Monaco, réveil à la Beaujoire ? L’heure du rachat pour Kombouaré

Après la débâcle subie à Monaco (7-1), le FC Nantes doit impérativement relever la tête face au RC Lens. À la Beaujoire, les Canaris n’ont plus le droit à l’erreur sous peine de sombrer un peu plus dans la crise.

FC Nantes : Un traumatisme à évacuer pour affronter le RC Lens

Le week-end dernier, le FC Nantes a vécu l’une des pires humiliations de son histoire récente en Ligue 1. Après avoir mené avant d’être malmenés après l’expulsion de Nicolas Pallois, les Canaris n’ont jamais existé face à l’AS Monaco. Une déroute 7-1 qui a marqué les esprits et déclenché une onde de choc parmi les supporters et observateurs du club.

Pourtant, Antoine Kombouaré refuse de s’apitoyer sur ce naufrage. « Dans ces cas-là, tu la boucles et tu te remets au travail », a-t-il confié en conférence de presse. Deux jours de coupure ont été accordés aux joueurs avant une reprise studieuse marquée par une réunion et une séance vidéo analysant les erreurs commises en Principauté. L’objectif est clair : prouver que cette humiliation était un accident de parcours pour le FC Nantes.

Une réaction du FCN attendue contre le RC Lens

Face au RC Lens, le FC Nantes joue gros. La Beaujoire risque d’être bouillante, entre colère et frustration, après la gifle reçue à Monaco. Actuellement 15es, les Canaris ne comptent que trois points d’avance sur la zone rouge, et un nouveau faux pas pourrait avoir des conséquences lourdes, notamment sur l’avenir de Kombouaré.

Le coach nantais, dont la position n’a pas encore été remise en question par la direction, sait que ce match est crucial. Déjà proche de la sortie après la défaite contre le Stade Brestois en décembre (1-4), il doit à tout prix éviter une nouvelle déconvenue pour maintenir son équipe à flot.

Une difficulté persistante contre le haut de tableau

Les chiffres ne plaident cependant pas en faveur de Nantes. Depuis le début de la saison, les Jaune et Vert n’ont battu aucune des équipes du top 9. Après le RC Lens (8e), l’OM (2e), le RC Strasbourg (7e) et Lille (3e) se profilent à l’horizon, ce qui rend encore plus impératif un sursaut dès ce dimanche.

Pour tenter de renverser la tendance, Antoine Kombouaré pourra compter sur les recrues hivernales et une prise de conscience collective. De son côté, Waldemar Kita a effectué une visite surprise à la Jonelière cette semaine, signe que la situation inquiète même en haut lieu. Le FC Nantes joue gros contre Lens : un sursaut est attendu. Faute de quoi, la saison pourrait rapidement tourner au cauchemar.