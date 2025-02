Arrivé au Havre AC en prêt pour une saison en provenance de Parme Calcio (Italie), Antoine Joujou s’est fixé un objectif clair avant de quitter le club : assurer son maintien en Ligue 1.

Antoine Joujou : « Je veux laisser l’équipe en Ligue 1 »

En juin prochain, Antoine Joujou quittera Le Havre AC pour retourner à Parme. Avec 17 matchs disputés et une seule passe décisive, le jeune ailier gauche de 21 ans ne bénéficie pas d’un temps de jeu conséquent. Néanmoins, il reste déterminé à contribuer au maintien du club en Ligue 1 :

« Si nous faisons ce qu’il faut, que nous donnons tout, que nous affichons les valeurs vues lors des derniers matchs, et que nous avons le soutien du public, avec un bon esprit d’équipe, je pense que nous pouvons nous maintenir ! Avant de partir et de retrouver Parme, je veux laisser l’équipe en Ligue 1. »

Le Havre AC : L’objectif ambitieux d’Antoine Joujou avec le HAC 3

Pour le natif de Mantes-la-Jolie, le maintien passe d’abord par une victoire contre le Toulouse FC ce dimanche : « Nous avons les armes pour les battre. Nous sommes sur une bonne dynamique. Jouer Toulouse à domicile, c’est l’occasion de réaliser un grand match, de tout donner, de respecter notre plan de jeu et, normalement, ça devrait le faire. »

Joujou espère également débloquer son compteur but : « Ce serait le moment idéal pour marquer mon premier but ! » Toutefois, avec seulement 794 minutes de jeu cette saison, l’ailier devrait débuter sur le banc face au TFC avant d’entrer en cours de match. Ses performances seront scrutées de près par les supporters et les dirigeants, alors qu’il tentera de laisser son empreinte avant son départ.