Classement L1: Le PSG au top, l’OM et l’OL calent, l’ASSE coule

La 23e journée de Ligue 1 s’est terminée avec des fortunes diverses pour les clubs du championnat. Au classement, le PSG a pris le large alors que l’OM et l’OL ont fait du surplace. L’ASSE a coulé malgré son match nul. Décryptage…

Classement de Ligue 1 : des bonnes et mauvaises opérations

Dans la soirée de dimanche, l’Olympique Lyonnais a reçu le PSG au Parc OL, l’occasion pour John Textor et Nasser Al-Khelaïfi de se retrouver. Les deux hommes ont animé l’actualité la semaine dernière après la diffusion d’un extrait de l’émission Complément d’Enquête de France 2. Et puisqu’il a été traité de « cowboy » par son homologue parisien, c’est avec un chapeau de cowboy que Textor a fait son entrée sur la pelouse du stade des Gones. Mais très vite, le sport a pris le dessus et, sans surprise, le Paris Saint-Germain a dominé l’OL 2-3. Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé ont déjoué les plans lyonnais en inscrivant les trois buts parisiens.

Du côté de l’OL, Rayan Cherki et Corentin Tolisso ont tenté de créer la surprise, mais c’est bien le PSG qui a pris les trois points de la victoire. Grâce à ce succès, Paris améliore sa position au classement de Ligue 1, où il a désormais 13 points d’avance sur l’OM, son poursuivant direct. Malgré la défaite, l’OL est resté à la 6e place du classement avec désormais deux points d’avance sur son poursuivant direct, le RC Strasbourg.

Mais avant cette affiche, l’OM a une seconde fois été surpris par l’AJ Auxerre. Le club phocéen, déjà battu à l’aller par une équipe de l’AJA déterminée, est de nouveau retombé dans le piège. La facture a été plus salée puisqu’après le 1-3 au Vélodrome, les Auxerrois ont cette fois infligé un cinglant 3-0 à l’OM. Comme Lyon, l’Olympique de Marseille ne régresse pas au classement malgré ce coup dur. Il reste toujours 2e derrière Paris avec trois points d’avance sur l’OGC Nice.

Les comptes ont surtout été mauvais pour l’ASSE, qui recule au classement alors qu’elle n’a pas perdu cette semaine. Mais comme le dit l’adage, qui n’avance pas recule, et c’est le FC Nantes qui a réalisé la bonne opération. Le match nul 3-3 avec le SCO Angers n’a pas fait les affaires des hommes d’Eirik Horneland. Ils ont été replongés au rang de barragistes par la poussée du FC Nantes, vainqueur du RC Lens sur le score de 3-1. Ce sont donc les Canaris qui réalisent la bonne opération du week-end pour les équipes du bas du tableau.

Classement de Ligue 1 après la 23e journée :