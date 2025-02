PSG : Luis Enrique peut sauter de joie pour le choc contre Liverpool

À neuf jours du choc du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Liverpool, l’entraîneur du PSG, a reçu deux grosses nouvelles concernant son effectif. Explications.

PSG : Fabian Ruiz déjà de retour à l’entraînement

Victime d’un vilain tacle en fin de match lors de la victoire face à l’Olympique Lyonnais (2-3), dimanche soir, en clôture de la 23e journée de Ligue 1, Fabian Ruiz a repris l’entraînement collectif ce lundi avec ses coéquipiers du PSG. Le milieu de terrain espagnol a quitté le Groupama Stadium en boitant dimanche soir.

Un duel avec Nicolas Tagliafico dans le temps additionnel lui a valu un gros coup. Entré à la 61e minute de jeu à la place de Désiré Doué, Fabian Ruiz a eu du mal à terminer la rencontre, inquiétant ainsi le staff parisien quant à une blessure plus sérieuse. Toutefois, le journal Le Parisien assure que les dernières nouvelles sont rassurantes.

Le joueur de 28 ans a pu effectuer des exercices sur le terrain du Campus PSG ce lundi et devrait figurer dans le groupe pour le déplacement à Rennes, mercredi soir, pour le quart de finale de Coupe de France contre Saint-Brieuc, club de National 2. Fabian Ruiz pourra donc se tester mardi matin. Et ce n’est pas tout.

Le retour de Zaïre-Emery se précise

Comme depuis le match de Ligue des Champions contre Stuttgart, Luis Enrique devra ne pourra pas compter sur Warren Zaïre-Emery mercredi soir en Coupe de France. Blessé à la cheville gauche depuis le 29 janvier passé, le milieu relayeur de 18 ans est dans la phase finale de sa convalescence.

Le jeune international français « se sent de mieux en mieux chaque jour et poursuit son travail spécifique au centre d’entraînement », explique le quotidien régional, qui ajoute que « le Paris SG est optimiste quant à sa présence dans le groupe pour le huitième de finale de Ligue des champions contre Liverpool, le mercredi 5 mars au Parc des Princes. Warren Zaïre-Emery pourrait même faire son retour à la compétition dès samedi prochain s’il ne ressent plus de douleur au cours de la semaine.