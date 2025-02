Mercato OL : Textor prépare l’avenir en coulisses, deux prolongations stratégiques révélées

L’OL prépare déjà la saison prochaine par anticipation. Le club rhodanien cherche de ce fait à prolonger le contrat de deux joueurs clés de son effectif professionnel.

Mercato : L’OL propose une saison supplémentaire à Tagliafico

L’OL, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa et toujours en course pour une qualification en Ligue des champions 2025-2026, se projette déjà sur la saison prochaine. Dans l’attente d’une probable levée des sanctions de la DNCG, John Textor aurait décidé de prolonger les contrats de Nicolas Tagliafico (32 ans) et de Clinton Mata (32 ans), deux piliers de l’équipe.

Le contrat du premier arrive à échéance dans quatre mois, tandis que celui du second court jusqu’au 30 juin 2026. Selon les informations du site Olympique et Lyonnais, l’OL serait prêt à proposer un contrat d’une saison à Nicolas Tagliafico. Cependant, les négociations n’ont pas encore débuté, d’après cette même source.

Le défenseur latéral gauche argentin a récemment déclaré qu’il attendrait la fin de la saison pour décider de son avenir. Il a laissé entendre qu’une prolongation était envisageable, à condition que les Gones se qualifient pour la Ligue des champions.

L’Olympique Lyonnais veut renforcer le contrat de Clinton Mata

Le site spécialisé évoque également l’intention des dirigeants de l’OL de prolonger l’aventure de Clinton Mata à Lyon. Courtisé lors des deux derniers mercatos, il a été retenu par John Textor.

Arrivé à Lyon en juillet 2023, le défenseur angolais est devenu un joueur incontournable de l’équipe lyonnaise, comme en témoignent ses nombreuses apparitions en Ligue 1 et en Coupe d’Europe.

Il a été titularisé à 19 reprises sur les 20 matchs de championnat qu’il a disputés cette saison. En Ligue Europa, l’arrière latéral droit a été titulaire lors des 5 matchs joués.

Le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca, a bien l’intention de s’appuyer sur l’expérience de Nicolas Tagliafico et de Clinton Mata la saison prochaine, surtout si son équipe décroche une place en Ligue des champions.