Joueur du Toulouse FC depuis juillet 2022, Zakaria Aboukhlal arrivera en fin de contrat en juin 2026, soit dans un an et demi. Pourtant, l’ailier droit marocain de 25 ans reste incertain quant à son avenir au TFC, notamment lors des prochaines fenêtres de transferts.

Zakaria Aboukhlal hésite sur son avenir au Toulouse FC

En deux saisons et demie, Zakaria Aboukhlal s’est imposé comme un élément clé du TFC. Sur le plan statistique, il comptabilise 80 apparitions pour 25 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il a notamment été l’un des artisans du sacré du Toulouse FC en Coupe de France 2023. Cette saison, malgré un début compliqué, il a retrouvé son efficacité devant le but.

Actuellement, le Marocain est le meilleur buteur du Toulouse FC en Ligue 1 avec 7 réalisations en 24 matchs. Le week-end dernier, lors de la victoire 4-1 face au Havre AC, il s’est distingué par un superbe geste acrobatique qui a permis à son équipe d’ouvrir le score. Présent en conférence de presse après la rencontre, il est revenu sur cette action spectaculaire.

Mais au-delà de cette performance, son avenir a été remis en question. Interrogé sur son futur au TFC, Aboukhlal a laissé planer le doute : « Mon contrat se termine dans un an. Avec ou sans moi, le club continuera d’avancer, j’en suis sûr. J’ai une très bonne relation avec le club. » À seulement quelques mois du début du mercato estival, l’incertitude demeure. Restera-t-il ou quittera-t-il le Toulouse FC cet été ? La question reste en suspens.

Toulouse FC : Zakaria Aboukhlal dans l'incertitude concernant son avenir au TFC 3

Un départ dès cet été ?

Estimé à 10 millions d’euros, Zakaria Aboukhlal représente une belle opportunité financière pour le TFC. Cet hiver, plusieurs clubs s’étaient déjà positionnés pour tenter de le recruter, notamment le Stade Rennais, Wolverhampton et Trabzonspor. Toutefois, aucun transfert n’a eu lieu avant la fermeture du marché des transferts, le 3 février dernier.

Avec l’ouverture du mercato estival en juin prochain, les rumeurs autour d’un possible départ de Zakaria Aboukhlal pourraient rapidement refaire surface. Son avenir semble plus incertain que jamais, et le TFC devra trancher entre le retenir ou le vendre pour maximiser sa valeur marchande.