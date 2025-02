Mercato Stade Rennais : Le SRFC se penche sur une star belge

Le jeune défenseur belge, Ilay Camara, est l’une des cibles prioritaires du Stade Rennais en vue du prochain mercato estival. Les dirigeants du SRFC seraient prêts à passer à l’offensive dans les prochains mois.

Mercato Stade Rennais : Ilay Camara dans le viseur du SRFC

Le Stade Rennais retrouve petit à petit sa meilleure forme après une première partie de saison catastrophique sous la houlette de Julien Stéphan et Jorge Sampaoli. Le nouvel entraîneur, Habib Beye, transforme le SRFC depuis son arrivée. Les Rouge et Noir ont remporté trois victoires lors de leurs quatre derniers matchs en Ligue 1 et pointent désormais à la 13e place au classement de Ligue 1.

Le maintien presque assuré, le Stade Rennais vise une qualification pour une compétition européenne à la fin de la saison. Et les dirigeants du club breton ciblent déjà certaines pépites sur le marché afin d’offrir à Habib Beye une équipe plus compétitive la saison prochaine. Selon les informations de Jeunes footeux, les dirigeants rennais auraient jeté leur dévolu sur le défenseur belge Ilay Camara.

Prêté au Standard de Liège par le RWD Molenbeek, ce jeune latéral droit de 22 ans a explosé cette saison en Jupiler Pro League. Le crack belge a déjà disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues avec son club cette saison et a délivré 5 passes décisives. Infatigable dans son couloir, Ilay Camara peut évoluer aussi bien à gauche qu’à droite.

Lié au RWDM jusqu’en 2026, Ilay Camara est estimé à 3 millions d’euros par le site Transfermarkt. Après ses belles performances, la pépite belge devrait voir son option d’achat de 2,5 millions d’euros levée par le Standard de Liège. Mais cette formation belge pourrait le céder à la fin de la saison pour toucher un joli chèque. Le Stade Rennais suit la situation de près.