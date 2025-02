Mercato OL : Un prodige belge de la Juventus dans le viseur de l’Olympique Lyonnais

L’OL ferait partie des prétendants d’un jeune attaquant de la Juventus, dont le prix est fixé par son club à 20 millions d’euros. Outre ce tarif élevé, le club rhodanien doit également affronter la concurrence de trois autres clubs sur ce dossier.

Mercato : L’OL vise Samuel Mbangula, la Juventus demande 20 M€ !

L’OL, bien qu’actuellement interdit de recrutement, espère que les sanctions de la DNCG seront levées l’été prochain. Dans cette optique, le club rhodanien prospecte déjà en vue de se renforcer lors du mercato estival.

Selon les informations du site Transferfeed, l’Olympique Lyonnais fait partie des clubs intéressés par le profil de Samuel Mbangula, joueur de la Juventus FC. Ce dernier avait déjà été ciblé par le RC Lens lors du mercato d’hiver. Outre le club nordiste, Feyenoord et West Ham sont également sur les rangs pour recruter le jeune ailier gauche.

L’OL devra donc faire face à une forte concurrence pour Samuel Mbangula. De plus, le prix du néo-international belge n’est pas négligeable : le club turinois exigerait au moins 20 millions d’euros pour son jeune talent de 21 ans.

Qui est Samuel Mbangula ?

Ayant entamé sa formation en Belgique, notament au RSC Anderlecht, Samuel Mbangula l’a parachevé à la Juventus entre 2020 et 2023, et avait signé son premier contrat professionnel avec la « Vieille Dame » en 2022. En septembre 2024, la direction des Bianconeri a prolongé son contrat, reconnaissant son talent, ses qualités techniques et son fort potentiel.

Le joueur ciblé par l’OL est donc lié à la Juventus jusqu’en juin 2028, et sa valeur marchande est estimée à 8 millions d’euros selon Transfermarkt. Cette saison, Samuel Mbangula a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives en 27 matchs, toutes compétitions confondues.