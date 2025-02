ASSE Mercato : Pierre Ekwah évoque son avenir, restera-t-il à Saint-Etienne ?

Prêté à l’ASSE en toute fin du mercato d’été, Pierre Ekwah révèle les coulisses de son arrivée dans le Forez. Dans ses confidences, il a également évoqué son avenir. Prolongera-t-il son aventure à Saint-Etiene ou pas ?

Mercato : Pierre Ekwah révèle les coulisses de son arrivée à l’ASSE

Pierre Ekwah, 23 ans, a rejoint l’ASSE en provenance de Sunderland AFC le dernier jour du mercato estival. Il s’est engagé avec les Verts pour une saison, sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Ce milieu de terrain imposant (1,89 m) devrait donc retourner au club de Championship (deuxième division anglaise) à l’issue de la saison.

Après six mois à l’AS Saint-Etienne, il a expliqué les conditions de son prêt. « J’ai parlé avec l’ancien entraîneur (Olivier Dall’Oglio), mais aussi avec le directeur sportif (Loïc Perrin). Leurs discours m’ont séduit, surtout le projet du club de l’ASSE. […] Je voulais découvrir le championnat de France et, bien sûr, jouer en Ligue 1 », a justifié Pierre Ekwah, dans une interview accordée au média Allez Les Lions.

Ekwah focalisé sur le maintien de Saint-Etienne, son avenir en suspens

Interrogé sur son avenir, le Franco-Ghanéen a indiqué qu’il ne se préoccupait pas de sa situation personnelle pour l’instant. Sa priorité reste l’objectif de l’AS Saint-Etienne : le maintien en Ligue 1.

« L’essentiel, c’est de sortir de cette situation compliquée et d’assurer le maintien du club. Mon objectif est d’élever mon niveau de jeu, d’être plus performant et de mieux servir l’équipe. Mon cas personnel, je le mets vraiment de côté », a clarifié le joueur passé par l’Académie du FC Nantes.

Il est important de rappeler que Pierre Ekwah est toujours sous contrat avec Sunderland jusqu’en juin 2027. Grâce au temps de jeu qu’il a retrouvé à l’ASSE, sa valeur marchande est en hausse. Elle a atteint 4 millions d’euros, selon l’estimation de Transfermarkt.