Mercato ASSE : Un deal de Kilmer Sports tourne au fiasco !

Si Kilmer Sports a très peu recruté pour renforcer l’ASSE, les propriétaires n’ont pas manqué d’offrir à certains jeunes l’opportunité de briller loin de Saint-Etienne. C’est le cas du jeune Karim Cissé envoyé en prêt à Annecy en Ligue 2. Après des débuts encourageants, il est aujourd’hui en grande difficulté.

Mercato ASSE : Un début prometteur mais une situation qui se dégrade pour Karim Cissé à Annecy

Formé à l’ASSE, Karim Cissé était considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Son prêt à Annecy, validé par Kilmer Sports et les dirigeants stéphanois, devait lui offrir une opportunité de s’aguerrir en Ligue 2. Et durant ses premières semaines en Haute-Savoie, l’attaquant de 19 ans semblait répondre aux attentes.

Joker intéressant en championnat, il a surtout brillé en Coupe de France, et a même signé son premier but chez les professionnels face à Clermont. Une montée en puissance qui lui a permis d’être titularisé en janvier, laissant espérer une deuxième partie de saison plus prolifique.

Un penalty raté et un temps de jeu en chute libre

Mais tout a basculé lors d’une séance de tirs au but en Coupe de France. Après avoir manqué un penalty décisif, Karim Cissé a vu son statut changer brutalement. Depuis cet échec, son temps de jeu s’est effondré. Relégué sur le banc, le joueur prêté par l’ASSE n’a disputé que 30 minutes en Ligue 2 sur les six derniers matchs et a été écarté du groupe à plusieurs reprises.

Une situation préoccupante qui interroge sur la confiance que lui accorde son entraîneur. Ce prêt, censé être une étape clé de sa progression, tourne finalement au fiasco. Si la situation ne s’améliore pas d’ici la fin de la saison, un retour à l’ASSE semble inévitable.

Reste à savoir si le staff des Verts lui donnera une nouvelle chance ou s’il devra repartir en prêt pour retrouver du temps de jeu. Quoi qu’il arrive, cette expérience difficile servira Karim Cissé dans son apprentissage du haut niveau.