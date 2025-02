Tensions à Milan, espoir à Paris : Théo Hernandez se rapproche du PSG

Arrivé en juillet 2019 en provenance du Real Madrid, Théo Hernandez se rapproche de plus en plus d’un départ de l’AC Milan. Régulièrement associé au PSG depuis plusieurs saisons, le polyvalent défenseur français pourrait débarquer en Ligue 1.

Mercato : Théo Hernandez poussé vers la sortie à l’AC Milan

D’après La Gazzetta dello Sport, Théo Hernandez est désormais destiné à quitter l’AC Milan et devrait être vendu lors du prochain mercato estival. Le journal italien explique que le joueur de 27 ans aurait eu des demandes salariales élevées lors des négociations pour une prolongation de son contrat qui expire en juin 2026.

Sans compter que les performances récentes du latéral gauche sont jugées insuffisantes. « Théo Hernandez devrait être vendu par l’AC Milan cet été. Le Français demande trop d’argent lors des négociations de contrat, et ses performances récentes n’ont pas été à la hauteur », assure le média transalpin. Son profil intéresse de nombreux clubs, dont le Paris Saint-Germain.

Le Paris SG prêt à relancer la piste Théo Hernandez ?

Après Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, le PSG compte bien réaliser d’autres coups durant l’intersaison. Et à en croire La Gazzetta dello Sport, un transfert de Théo Hernandez au Paris Saint-Germain semble de plus en plus probable. Pour éviter de voir le joueur s’en aller gratuitement en 2026, l’AC Milan serait d’accord pour le placer sur le marché cet été.

Les dirigeants milanais aimeraient utiliser l’argent de la vente du Marseillais pour financer le transfert définitif de João Félix, arrivé en prêt cet hiver. Pour le club de la capitale, cette situation représente une opportunité en or pour s’offrir l’un des meilleurs du monde à son poste. Surtout que Luis Enrique ne compte actuellement que Nuno Mendes comme spécialiste dans le couloir gauche de la défense. Mais il faudra se méfier de la concurrence du Bayern Munich et du Real Madrid dans ce dossier.