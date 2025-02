Mercato ASSE : Une première décision prise pour l’avenir de Bouchouari à Saint-Etienne

L’ASSE a pris une première décision concernant l’avenir de Benjamin Bouchouari dans le Forez. Elle a été dévoilée par Eirik Horneland, le nouveau coach du club stéphanois.

ASSE : Bouchouari, le milieu de terrain polyvalent qui fait sensation

À l’issue de la saison en cours, il ne restera plus qu’un an de contrat à Benjamin Bouchouari à l’ASSE. Le club devrait donc se pencher sur sa situation contractuelle afin d’éviter de se le faire piquer. Après avoir manqué les quatre premières journées du championnat, le milieu de terrain de 24 ans s’est installé en patron dans l’entrejeu des Verts, aux côtés de Pierre Ekwah et Louis Mouton. Il a été titulaire à 14 reprises en 18 matchs disputés en Ligue 1.

Grâce à son profil polyvalent, Benjamin Bouchouari est capable de jouer à tous les postes du milieu de terrain. Il possède une vision du jeu claire, en plus de sa technique, sa qualité de passe et sa capacité à se projeter vers l’avant.

Mercato : Horneland souhaite conserver le Marocain à Saint-Etienne

La priorité actuelle de l’AS Saint-Etienne est d’assurer son maintien en Ligue 1. Cependant, la direction du club devrait se projeter vers l’avenir. Le Marocain en fera-t-il partie si les Verts restent dans l’élite ? Erik Horneland a donné quelques éléments de réponse sur l’avenir du numéro 6 de l’ASSE.

« Benjamin Bouchouari est encore sous contrat pour une saison avec le club, il est donc là pour au moins une année encore », a-t-il rappelé avant d’annoncer la couleur.

« Il montre qu’il a vraiment des qualités très intéressantes. Je vois aussi qu’il a beaucoup à apprendre et à développer. Je pense qu’il peut être meilleur que ce qu’il est actuellement. Il est encore jeune à ce niveau, c’est sa première saison en Ligue 1. Il y a encore beaucoup à tirer de ce joueur qui peut s’améliorer et progresser », a déclaré l’entraîneur de Saint-Etienne, donnant ainsi quelques indices.

L’ASSE a recruté Benjamin Bouchouari à Roda JC aux Pays-Bas en août 2022. Son transfert a coûté 1,1 million d’euros. Sa valeur est estimée à 3 millions d’euros par Transfermarkt.