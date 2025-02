Mercato : Mohamed Salah en route pour le PSG ? Liverpool lance sa succession

Après sa dernière sortie médiatique, tout porte à croire que Mohamed Salah, pressenti au PSG, se rapproche de plus en plus d’un départ de Liverpool. Si bien que le club anglais scrute déjà le marché des attaquants pour assurer sa succession l’été prochain.

Mercato PSG : Mohamed Salah fait déjà ses adieux à Liverpool

En fin de contrat le 30 juin prochain, Mohamed Salah ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir dans quelques mois. Alors que plusieurs médias l’envoient régulièrement en Arabie Saoudite ou au Paris Saint-Germain, l’attaquant de 32 ans, qui n’a toujours pas paraphé un nouveau bail avec les Reds, continue de troubler la quiétude des supporters avec des déclarations qui laissent à penser qu’il vit sa dernière saison sur le bord de la Mersey.

Dans une interview accordée à a chaîne TNT Sports, l’international égyptien a notamment déclaré : « je veux que les supporters se souviennent que j’ai tout donné, pour eux et pour la ville. J’ai répondu présent, je ne me suis pas économisé. J’ai juste pris plaisir à jouer et je me suis donné à fond. Je veux juste qu’ils se souviennent que j’ai été là pendant huit ans et que j’ai tout donné. »

Ces déclarations ne font qu’intensifier les rumeurs d’un départ cet été. Plusieurs clubs, notamment en Arabie saoudite, suivent de près son évolution. Le PSG, de son côté, reste attentif et pourrait tenter d’attirer Mohamed Salah, qui entretient d’excellents rapports avec Nasser Al-Khelaïfi. Conscients de la situation, les dirigeants de Liverpool viseraient désormais sa succession et un premier nom sort déjà du lot.

Un espoir espagnol pour remplacer Mohamed Salah ?

Après huit années de bons et loyaux services, Mohamed Salah pourrait quitter les rangs de Liverpool à l’issue de la saison. La possibilité de recruter gratuitement un joueur d’un tel calibre attise l’intérêt d’autres grands clubs, prêts à faire des folies pour l’avoir. Conscient de la situation, le leader de la Premier League semble commencer à se faire une raison et lorgnerait quelques pistes pour remplacer le Pharaon.

Dans cette optique, le média CaughtOffside croit savoir que le board du club anglais serait fortement intéressé par le profil d’Assane Diao, rayonnant sous le maillot de Côme. L’international espoir espagnol a déjà inscrit sept buts et délivré trois passes décisives en Serie B cette saison.

➡️ https://t.co/L2uMb7CBgs pic.twitter.com/ALFpai4hd6 — wiwsport (@wiwsport) February 27, 2025

Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’ailier droit de 19 ans est évalué à seulement 9 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Nasser Al-Khelaïfi et le Paris Saint-Germain restent attentifs à la situation, prêts à sauter sur l’occasion pour récupérer Salah.