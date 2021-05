PSG Mercato : Sergio Ramos, plus aucun obstacle pour Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 13 mai 2021 à 16:30

En fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos pourrait bien être le gros coup réalisé par le PSG de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo au mercato estival. L’affaire prend de l’ampleur.

Sergio Ramos n'a pas dit oui à la dernière offre du Real Madrid

Mercredi, la chaîne de télévision espagnole La Cuatro a refroidi le dossier en révélant que selon un membre de l’entourage de Sergio Ramos, une arrivée au Paris Saint-Germain cet été était encore très loin d’être une priorité pour le légendaire capitaine du Real Madrid. Mais ce matin, le journal catalan Sport assure que l’international espagnol de 35 ans s’éloigne de plus en plus de la Maison-Blanche.

Le média sportif explique que si Ramos était favorable à une prolongation de son contrat, Florentino Pérez ne lui propose qu’un nouveau bail d’une saison comme le demande une règle inscrite dans le règlement du Real et qui deconseille un renouvelement de contrat de plus d'une saison pour les joueurs de plus 30 ans. De son côté, l’ancien défenseur du FC Séville a accepté les conditions salariales de sa direction, mais refuse de signer pour un an, réclamant un contrat d’une durée de deux saisons.

Face à ce énième refus du champion du monde 2010, les dirigeants madrilènes ont décidé de mettre un terme aux négociations et envisagent désormais l’avenir sans Sergio Ramos. Au sein du club, certaines langues se délient déjà pour expliquer qu’un départ de l’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo est un soulagement et une opportunité pour construire un nouveau projet. Selon Foot Mercato, le coéquipier de Karim Benzema a lui aussi annoncé à certains proches qu’il s’apprête à quitter le Real pour vivre une nouvelle aventure à compter de la saison prochaine. Une aubaine pour le PSG ?

Mercato PSG : Leonardo a une offre alléchante pour Sergio Ramos

Sur les traces du protégé de Zinedine Zidane depuis plusieurs mois déjà, Leonardo est prêt à répondre favorablement à ses attentes avec un contrat de deux ans plus une saison supplémentaire en option, en à croire le quotidien AS. Le tabloïd madrilène indique que les discussions ne sont pas récentes entre le directeur sportif du Paris SG et René, le frère et agent du défenseur merengue. Les deux hommes ont gardé d’excellents rapports depuis qu’ils ont conclu le transfert de Sergio Rico l’été dernier.

Après seize années passées sous le maillot du Real Madrid, Sergio Ramos s’apprête donc peut bien à débarquer en France sous le maillot du PSG.