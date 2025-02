Mercato : le PSG a déjà programmé un deal de 25M€ en attaque

Après Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, le PSG compte bien poursuivre le renforcement de son équipe lors du prochain mercato estival. Mais il faudra aussi faire de la place aux nouveaux joueurs. Dans cette optique, le club de la capitale aurait déjà programmé un deal juteux en attaque.

Mercato : Marco Asensio explique son départ du PSG et ses ambitions à Aston Villa

Désireux de resserrer l’effectif de Luis Enrique, le PSG a profité du dernier mercato de janvier pour se séparer de plusieurs joueurs, qui manquaient de temps de jeu, comme Milan Skriniar, Randal Kolo Muani et Marco Asensio. Pour l’attaquant espagnol, l’aventure anglaise se déroule plutôt bien sous le maillot d’Aston Villa.

Sous la houlette de son compatriote Unai Emery, l’ancien joueur du Real Madrid a retrouvé son rythme, contribuant activement à la bonne marche actuelle de son équipe. Auteur de 2 buts en 5 matches avec les Villans, Marco Asensio savoure son positionnement au poste de numéro 10. Dans un entretien accordé à Sky Sport, il a insisté sur sa volonté d’évoluer à ce poste.

« C’est mon poste naturel, celui où j’ai commencé à Majorque, quand j’ai signé à Madrid. C’est l’un de mes objectifs personnels de jouer à ce poste, car je pense que cela me permettra d’atteindre mon niveau maximum en termes de buts, de passes décisives et d’aide à l’équipe », a expliqué Marco Asensio, qui assure que ce positionnement est l’une des raisons de son départ du Paris Saint-Germain.

« Cela a été un facteur clé, un facteur important pour venir ici. L’entraîneur et le staff sont du même avis quant à ce que je peux apporter à ce poste », a-t-il ajouté. Prêté jusqu’à la fin de la saison, l’international espagnol espère retrouver définitivement son poste de prédilection.

« C’est ma position la plus naturelle, évidemment. Ceux qui m’ont vu de l’extérieur m’ont surtout vu jouer à gauche ou à droite, avec la liberté de rentrer », a poursuivi le natif de Palma de Mallorca. Concernant son avenir, tout porte à croire que les supporters du Paris SG ne verront plus Asensio sous les couleurs rouge et bleu.

Aston Villa s’active pour transférer définitivement Asensio

Arrivé librement à l’été 2023, Marco Asensio ne fera pas de vieux os à Paris. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’ancien partenaire de Kylian Mbappé devrait être transféré définitivement à Aston Villa durant l’intersaison. Selon des sources proches du dossier, le PSG pencherait plus pour une vente du joueur de 29 ans et aurait même fixé son tarif à 25 millions d’euros.

Photo : Marco Asensio quitte le PSG pour Aston Villa

Un montant largement à la portée de plusieurs clubs européens, notamment en Premier League, où Asensio revit depuis deux mois. Ses performances convaincantes pourraient notamment décider les dirigeants d’Aton Villa à sortir le chéquier pour l’installer un peu plus longtemps à Villa Park.