Susceptible d’enregistrer l’arrivée gratuite de Marco Asensio en provenance du Real Madrid, le Paris SG accélère désormais pour Bernardo Silva de Manchester City.

Le championnat étant désormais terminé, le PSG va à présent accélérer sur la composition de son équipe pour la saison prochaine. Avec les départs officialisés de Lionel Messi et Sergio Ramos, ainsi que ceux possibles de Neymar Jr et Marco Verratti, les dirigeants parisiens seraient en quête de nouveaux renforts. Si les dossiers Milan Skriniar, Marco Asensio et Lucas Hernandez semblent bien engagés, Luis Campos insisterait pour Bernardo Silva.

Pour le conseiller football du Paris Saint-Germain, le milieu offensif de Manchester City possède le profil idéal pour remplacer Messi au sein de l’effectif des Rouge et Bleu. Et ce dimanche, le média Foot Mercato assure que le récent champion de France serait bien déterminé à passer à l’offensive auprès des Citizens pour l’international portugais, qui serait de son côté tenté par le projet parisien.

Mercato PSG : Une offre officielle dans les tuyaux pour Bernardo Silva

Priorité de Luis Campos pour renforcer le secteur offensif du Paris Saint-Germain, Bernardo Silva pourrait faire l’objet d’une offre officielle dans les semaines à venir. « Selon nos informations, le Paris Saint-Germain est bel et bien chaud pour recruter l’international portugais. Une offre officielle va être faire à Manchester City dans les prochaines semaines, pour le joueur dont le contrat expire en 2025 », explique le portail sportif, qui précise qu’en parallèle, Luis Campos a déjà discuté avec Jorge Mendes et lui a même proposé un contrat pour le joueur de 28 ans. Le principal concerné est plutôt chaud pour Paris, même si, sa préférence reste la Liga. » Récemment, les médias britanniques ont annoncé que Manchester City pourrait laisser filer Bernardo Silva contre un chèque de 80 millions d’euros.