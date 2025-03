RC Lens : Le groupe de Will Still pour Le Havre avec une grande première

Will Still a dévoilé son groupe du RC Lens pour la réception du Havre ce samedi à Bollaert (19h). Si certains cadres font leur retour, une jeune pépite va connaître sa première convocation avec l’équipe première.

RC Lens : Des retours importants en défense et au milieu

Pour cette 24e journée de Ligue 1, le RC Lens pourra compter sur les retours de Deiver Machado et Hamzat Ojediran. Suspendus lors du déplacement à Nantes, les deux joueurs retrouvent leur place dans le groupe. Une bonne nouvelle pour Will Still, qui pourra s’appuyer sur Machado pour apporter de la densité dans le couloir gauche.

Au milieu, Ojediran vient renforcer les options du coach, lui qui a déjà montré de belles qualités lors de ses précédentes apparitions. Son retour pourrait être précieux pour équilibrer l’entrejeu face à une équipe havraise toujours solide défensivement.

Rayan Fofana, une grande première en Ligue 1 avec le RCL

L’un des faits marquants de cette liste est la première convocation de Rayan Fofana, jeune attaquant de 19 ans. Signataire de son premier contrat professionnel en octobre dernier avec le RC Lens, il franchit une nouvelle étape en intégrant le groupe lensois pour la première fois en Ligue 1.

Capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs, Fofana pourrait profiter des absences pour grappiller quelques minutes et montrer son potentiel. Son intégration progressive dans le groupe professionnel du Racing Club de Lens témoigne de la volonté du club de miser sur la jeunesse.

Des absents de marque et une surprise en réserve

Plusieurs joueurs manqueront à l’appel en revanche, notamment Jhoanner Chavez, Rémy Labeau-Lascary, Denis Petric et Martin Satriano, tous blessés. Jérémy Agbonifo, touché musculairement, est également forfait. En attaque, M’Bala Nzola est suspendu après son carton rouge reçu à Nantes.

Autre fait notable, la recrue hivernale Nidal Celik, présente lors du dernier match, n’a pas été retenue cette fois-ci. Il évoluera avec l’équipe réserve ce week-end.

Le groupe lensois pour affronter Le Havre

Gardiens : Ryan, Koffi, Lefranc-Yeboah

Défenseurs : Pouilly, Medina, Gradit, Sarr, Bah, Aguilar, Machado

Milieux : Ojediran, El Aynaoui, Diouf, Mendy, Thomasson, Fulgini, Zaroury

Attaquants : Koyalipou, Saïd, Sotoca, Fofana