ASSE – Le Havre AC : Didier Digard annonce une mauvaise nouvelle à Saint-Etienne

L’ASSE joue Le Havre AC dimanche prochain lors de la 25e journée de Ligue 1, alors que la lutte pour le maintien s’intensifie. Après un succès retentissant face au RC Lens (4-3), Didier Digard, l’entraîneur havrais, met déjà la pression sur les Verts avant cette confrontation décisive.

Le Havre AC en confiance, l’ASSE sous pression

Samedi soir, Le Havre AC a créé la surprise en allant s’imposer sur la pelouse du RC Lens dans un match spectaculaire. Une victoire précieuse 3-4 qui permet aux Normands de repasser devant l’ASSE au classement. De son côté, Saint-Etienne a chuté contre l’OGC Nice, un revers 1-3 qui plonge les Verts en position de relégables.

Avant le duel de tous les dangers entre Stéphanois et Havrais, Didier Digard ne cache pas son optimisme : « L’emporter à Lens, dans une telle ambiance, doit conforter notre ascendant psychologique sur Saint-Étienne. Mais ce succès doit surtout nous permettre d’enclencher une dynamique ». Un message clair envoyé à l’ASSE, qui devra réagir sous peine de voir sa situation se compliquer encore davantage.

Une finale avant l’heure entre Saint-Etienne et le HAC

Avec seulement quelques points d’écart entre les deux équipes, cette confrontation s’annonce comme un véritable tournant dans la course au maintien. Josué Casimir, buteur lors de la victoire à Lens, partage l’avis de son entraîneur : « Tous les matchs seront des finales jusqu’à la fin de la saison. On doit encore progresser à domicile, et on espère le faire dès la semaine prochaine contre Saint-Étienne », a-t-il confié.

L’AS Saint-Etienne, qui traverse une période difficile, devra impérativement trouver les ressources pour répondre à cette montée en puissance du HAC. D’autant que les Havrais avaient déjà pris le meilleur sur les Verts lors du match aller avec une victoire 2-0.

Saint-Étienne en quête de révolte

Face à un adversaire boosté par son succès à Lens, Saint-Étienne devra montrer un tout autre visage pour ne pas sombrer un peu plus dans la zone rouge. Cette rencontre s’annonce donc comme un choc sous haute tension, où l’ASSE devra puiser dans ses dernières forces pour inverser la tendance.

Didier Digard et ses hommes ont déjà pris l’ascendant psychologique. Reste à voir si les Verts sauront répondre sur le terrain pour éviter un nouveau coup dur dans la course au maintien.