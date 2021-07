OGC Nice : Loïc Rémy bientôt de retour chez les Aiglons ?

Publié par Timothy le 24 juillet 2021 à 00:38

C'est ce qui pourrait s'appeler un retour aux sources pour Loïc Rémy. Celui qui évolue actuellement sous les couleurs du club turc de Rizespor depuis août 2020 est annoncé sur les tablettes de l'OGC Nice. Un club qu'il connaît bien après un premier passage de 2008 à 2010. À 34 ans, l'attaquant français réfléchit à une nouvelle destination.

OGC Nice Mercato : les Aiglons font le plein

Après avoir enregistré quatre nouveaux arrivants, Calvin Stengs de l’AZ Alkmaar contre 15 millions d’euros, Jean-Clair Todibo du Barça, Melvin Bard de l' OL et le prêt de Justin Kluivert de l'AS Rome, l’ OGC Nice poursuit son mercato estival. Sur ses tablettes, figurent plusieurs noms. Mario Lemina est le dossier le plus proche. Bien que Newcastle aurait formulé une offre de 5 millions d’euros pour recruter l'ancien marseillais, c’est bien vers Nice que se dirige le joueur de Southampton. Outre cette probable arrivée, l’ OGC Nice est aussi proche de signer Pablo Rosario, un milieu défensif de 24 ans évoluant au PSV Eindhoven. Sa valeur est estimée à 6 millions d’euros sur Transfermarkt.

En recherche active, l'OGC Nice a d'autres noms en tête. D'après L'Équipe, les Aiglons scrutent le marché de la Ligue 1. Jordan Ferri et Gaëtan Laborde sont ciblés, mais aussi un ancien attaquant de Lille, Lyon et Marseille, Loïc Rémy. Le joueur de 34 ans, qui a déjà joué sous les couleurs de Nice de 2008 à 2010, est dans le viseur de la formation de Christophe Galtier. Celui qui n'avait pas été conservé par Lille l'été dernier a déjà échangé avec Galtier au sujet d'un possible retour au club azuréen.

Loïc Rémy, un véritable électron libre

Loïc Rémy évolue actuellement sous les couleurs du club turc de Rizespor. En août dernier, il s'est engagé dans un contrat de deux ans. Très vite devenu titulaire, il a inscrit 7 buts en 18 matchs. Le Français est ce qu'on pourrait appeler un électron libre, puisqu'il a déjà cotoyé de nombreux clubs européens. Formé à l'Olympique Lyonnais, il fait ses débuts chez les pros en 2006. En 2008, il est prêté pendant six mois à Lens, avant de signer à l'OGC Nice. La transaction s'élève à 8 millions d'euros, représentant le plus gros transfert de l'histoire du club azuréen.

En août 2010, il pose ses valises à l'Olympique de Marseille, quasiment en même temps qu'André-Pierre Gignac. Il reste trois saisons, avant de partir découvrir le championnat anglais. D'abord les Queens Park Rangers, ensuite Newcastle, une saison en prêt. En août 2014, il signe en faveur des Blues de Chelsea pour une durée de quatre ans, et sera prêté une saison à Crystal Palace. En 2017, il part se réchauffer en Espagne et s'engage pour deux saisons avec le club espagnol de l'UD Las Palmas. En janvier 2018, il rejoint Getafe en prêt pendant six mois.

En juillet 2018, Rémy fait son grand retour en France et s'engage pour deux saisons au LOSC. Christophe Galtier l'aligne régulièrement aux côtés de Victor Osimhen. Il dispute 59 matchs et inscrit 21 buts. Mais l'attaquant décide de plier bagage en 2020 malgré une proposition de prolongation de la part de la direction. Après une première année avec Rizespor, Loïc Rémy se montre toujours disponible, capable de débloquer des situations et possède un profil très suivi par les Niçois.