Classement ASSE : Maintien en Ligue 1, les prédictions sont sombres pour Saint-Etienne !

Le classement de l’ASSE est très alarmant à dix journées de la fin du championnat. Le club stéphanois est en position de relégable en Ligue 2. Plus grave, les prévisions ne lui sont pas du tout favorables.

Classement ASSE : Horneland impuissant ? La relégation se rapproche à grands pas !

Dix-septième au classement, l’ASSE est engluée dans la zone rouge depuis plusieurs journées de Ligue 1. Elle peine à remonter au classement malgré le changement d’entraîneur effectué avant la mi-saison. Le déclic espéré par la direction du club stéphanois en nommant Eirik Horneland à la place d’Olivier Dall’Oglio n’a pas eu lieu.

Le technicien norvégien, qui découvre la dure réalité du championnat de France, ne parvient pas à résoudre les problèmes défensifs des Verts. Lui et son équipe ont concédé cinq défaites et trois matchs nuls, pour une seule victoire depuis sa signature le 20 décembre 2024.

Il était pourtant présenté comme celui qui allait sauver l’AS Saint-Etienne de la relégation en Ligue 2. Après 24 journées de championnat, les Stéphanois ne comptent que 19 points, dont seulement 6 points obtenus par Eirik Horneland en 9 matchs.

ASSE : 78 % de chances de relégation, les prévisions alarmantes

Il reste certes 10 journées à disputer, soit 30 points en jeu, mais les prévisions statistiques envoient l’ASSE en Ligue 2. Selon Fabien Torre, qui partage ses prédictions depuis de nombreuses saisons en Ligue 1 et Ligue 2, les Verts seront relégués ou finiront en position de barragiste dans 78 % des cas.

Plus en détail, ils pourraient être relégués directement dans 55 % des cas et passeront par les barrages dans 23 % des cas. Selon les probabilités du spécialiste, le premier non-relégable, à savoir le 15e, devrait avoir au moins 34 points.

L’AS Saint-Etienne doit donc prendre encore 15 points, soit 5 victoires, pour espérer assurer son maintien direct. Une mission compliquée pour des Verts qui n’ont gagné que 5 matchs sur 24 cette saison.

L’AS Saint-Etienne, seulement 12 % de chances de se maintenir

D’après Opta, spécialiste des données statistiques sportives, les perspectives ne sont pas non plus optimistes pour le club ligérien. Selon cette entreprise anglaise, l’ASSE terminera la saison à la 18e et dernière place de Ligue 1 dans 27,1 % des cas.

Quant à la probabilité de finir à la 17e place, également synonyme de relégation, elle est de 37,1 %. Ce qui représente 64,2 % de chances d’être relégué directement. Dans 23,6 % des cas, l’AS Saint-Étienne finirait en position de barragiste. Selon Opta, l’équipe stéphanoise pourrait se maintenir directement dans l’élite, mais avec seulement 12 % de chances.

Il ne reste plus qu’à Eirik Horneland et son équipe à déjouer ces pronostics et probabilités, surtout qu’ils ont leur destin entre les mains, grâce aux confrontations directes entre les clubs luttant pour le maintien.