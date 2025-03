Le Havre – ASSE : Le HAC et Saint-Etienne fixés, la LFP fait un choix fort !

La rencontre entre Le Havre et l’ASSE, déterminante dans la lutte pour le maintien, sera dirigée par un arbitre de renom. Clément Turpin, figure emblématique de l’arbitrage français, a été désigné pour ce duel sous haute tension du bas de tableau.

Clément Turpin, une référence au sifflet pour diriger Le Havre – ASSE

L’arbitre de 42 ans est un habitué des grandes rencontres. Présent en Ligue 1 depuis 2008, il est reconnu comme l’un des meilleurs arbitres français. Clément Turpin a officié régulièrement en Coupe d’Europe et lors de compétitions internationales majeures comme l’Euro et la Coupe du Monde.

Il était d’ailleurs au commandes de la rencontre de Coupe de France entre l’OM et le LOSC, qui a conduit à la suspension de Mehdi Benatia pour trois mois. Sa nomination pour ce match à risque entre Le Havre AC et l’ASSE prouve l’importance de cette confrontation dans la lutte pour le maintien.

Turpin, des retrouvailles avec Saint-Etienne

Clément Turpin connaît bien l’AS Saint-Étienne. Depuis son premier match arbitré des Verts en 2008 contre l’AS Monaco, il a officié à 41 reprises lors de rencontres de l’ASSE en Ligue 1, Coupe de la Ligue et Coupe de France. Cette saison, il a déjà croisé le chemin des Stéphanois lors de la première journée contre Monaco (défaite 1-0).

Du côté du Havre, l’arbitre international a également officié cette saison lors d’un match contre le RC Lens au Stade Océane (défaite 1-2). Il s’apprête néanmoins à arbitrer pour la première fois un duel entre les Havrais et les Stéphanois.

Un arbitre habitué aux grands rendez-vous

Cette saison, Clément Turpin a déjà arbitré 12 matchs de Ligue 1, tout en distribuant 36 cartons jaunes (moyenne de 3 par match), un carton rouge et en sifflant 4 pénaltys. Il a également été sollicité sur des rencontres de Ligue des Champions, Ligue Europa, Ligue Conférence et même en Coupe d’Arabie Saoudite et dans le championnat des Émirats arabes unis.

Son expérience et son autorité seront précieuses pour gérer cette rencontre annoncée tendue entre le 16ᵉ et le 17ᵉ du championnat. Dans un contexte où chaque point compte, la présence d’un arbitre de ce calibre devrait garantir une gestion rigoureuse des débats entre Le Havre et l’ASSE.