Mercato FC Nantes : Les quatre coups de maître de Waldemar Kita !

Le FC Nantes a surpris cet hiver en réalisant un mercato cohérent et efficace, une première sous l’ère Waldemar Kita. Avec quatre recrues bien ciblées, le FCN semble avoir enfin trouvé la bonne formule pour renforcer son effectif.

Mercato FC Nantes : Une stratégie enfin payante pour Waldemar Kita

Depuis son arrivée à la tête du FC Nantes en 2007, Waldemar Kita a souvent été critiqué pour ses mercatos approximatifs. Si quelques bonnes surprises comme Ludovic Blas ou Diego Carlos ont marqué les esprits, les échecs ont été bien plus nombreux. Cette fois, les dirigeants nantais ont su répondre aux attentes d’Antoine Kombouaré, qui réclamait un renfort à chaque ligne.

Résultat : Anthony Lopes (gardien), Saïdou Sow (défenseur), Francis Coquelin (milieu) et Elia Meschak (ailier) ont rejoint les Canaris. Les premiers matchs de ces nouvelles recrues avec le FC Nantes sont encourageants. Anthony Lopes, avec son expérience, a rapidement rassuré sa défense et multiplié les arrêts décisifs. Saïdou Sow a montré contre le RC Lens qu’il pouvait devenir un pilier défensif.

Francis Coquelin, aligné face à l’OM, a été l’un des meilleurs Nantais, prouvant qu’il pouvait apporter de la stabilité et du leadership au milieu de terrain. Enfin, Elia Meschak a impressionné par sa vitesse et sa percussion, rappelant un certain Moses Simon.

Un tournant pour le FC Nantes ?

Si ces recrues confirment leur potentiel, ce mercato hivernal pourrait bien marquer un tournant pour le FC Nantes. Dans la lutte pour le maintien, avoir quatre renforts performants pourrait faire toute la différence. Waldemar Kita a-t-il enfin trouvé la recette du succès ? Les prochaines semaines seront décisives.