Classement OM : De Zerbi prépare une surprise tactique contre le RC Lens

2e au classement, l’OM se prépare à affronter le RC Lens ce samedi au Vélodrome. Roberto De Zerbi réserve une surprise dans sa composition d’équipe pour ce match.

Classement OM : De Zerbi prêt à aligner Valentin Rongier face au RC Lens ?

L’Olympique de Marseille, fort de sa victoire contre Nantes, se prépare à affronter le RC Lens avec le plein de confiance. Mais pour cette rencontre, Roberto De Zerbi devra composer avec l’absence d’Amir Murillo, blessé aux ischio-jambiers. Un coup dur qui pousse l’entraîneur à revoir ses plans. Plusieurs options s’offrent à lui.

Pol Lirola, qui a remplacé Murillo contre Nantes, est une possibilité. La recrue hivernale, Amar Dedic, pourrait également être titularisée. Cependant, la surprise pourrait venir de Valentin Rongier. De Zerbi envisage de repositionner le milieu de terrain au poste de latéral droit. « Je vais intégrer Rongier dans cette réflexion », a-t-il confié devant les médias.

Une option qui n’est pas inédite à l’Olympique de Marseille

Ce repositionnement tactique n’est pas inédit à l’OM. Valentin Rongier avait brillé à ce poste contre Lens en 2024, inscrivant même un but. Roberto De Zerbi, impressionné par sa polyvalence et son entrée remarquable face à Nantes, pourrait lui confier à nouveau ce rôle. Cette idée prend de l’ampleur à Marseille. La titularisation de Rongier au poste de latéral droit pourrait être la clé pour contrer les Sang et Or.

À noter que le match OM-Lens se déroulera dans une ambiance particulière, avec un huis clos partiel infligé au Vélodrome. La LFP a sanctionné le deuxième du classement de Ligue 1 pour des incidents survenus lors du match contre Saint-Etienne. Les Fanatics, présents dans le virage Nord, seront privés de cette rencontre.

