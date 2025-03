Mercato Stade Rennais : Un champion du monde se rapproche du SRFC

Le Stade Rennais pourrait accueillir un champion du monde lors du prochain mercato estival. Le joueur sera libre de tout contrat à la fin de la saison. Les dirigeants du SRFC suivent de près le dossier.

Mercato Stade Rennais : Florian Thauvin au SRFC cet été ?

Après une aventure peu fructueuse au Mexique, Florian Thauvin s’épanouit en Serie A, sous le maillot de l’Udinese. Auteur d’une saison convaincante, il veut toujours évoluer au plus haut niveau pendant plusieurs années. À l’approche de l’été, l’heure sera venue pour l’international français de trancher quant à son avenir.

En fin de contrat avec l’Udinese, Florian Thauvin dispose d’une option pour étendre son contrat jusqu’en 2026. Cependant, tout indique que le joueur de 31 ans examinera attentivement les propositions qui se présenteront, notamment celles qui viendront de Ligue 1.

Selon les informations de Jeunes Footeux, la collaboration entre Florian Thauvin et l’influent agent Meïssa N’Diaye pourrait faciliter un retour du champion du monde en France, plus précisément au Stade Rennais. En effet, les relations entre le président du SRFC, Arnaud Pouille, et Meïssa N’Diaye sont excellentes, ce qui pourrait pousser le club breton à tenter le coup.

Sous la houlette du nouvel entraîneur Habib Beye, Rennes pourrait offrir du temps de jeu et un projet ambitieux à l’ancien Marseillais. Habitué aux exigences de la Ligue 1, son expérience du haut niveau constituerait un atout pour les Rouge et Noir. Cette saison, Florian Thauvin a déjà disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues avec l’Udinese, a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives.