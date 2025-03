Stade Rennais vs PSG : Vers une défaite inévitable du SRFC face au Paris SG ?

Malgré ses bons résultats depuis l’arrivée du nouvel entraîneur Habib Beye, le Stade Rennais ne dispose pas encore d’atouts pour mettre en difficulté le PSG. Le SRFC pourrait tomber au Roazhon Park face au Paris SG.

Stade Rennais vs PSG : Le SRFC peut-il battre le Paris SG ?

Le Stade Rennais accueille le PSG ce samedi au Roazhon Park pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Cette rencontre s’annonce intense et difficile pour Rennes. Le leader du championnat, le Paris SG, est en pleine forme et compresse tous ses adversaires depuis quelques semaines. Les Parisiens restent sur un bilan de 10 victoires consécutives et une défaite face à Liverpool en Ligue des champions lors de leurs 11 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Le SRFC, quant à lui, reste sur un bilan de quatre victoires lors des cinq derniers matchs en Ligue 1. Les Rouge et Noir ont battu le RC Strasbourg (1-0) lors de la 20e journée et l’AS Saint-Étienne (2-0) lors de la 21e journée avant de chuter face au LOSC (2-0) lors de la 22e journée. Très vite, les Rouge et Noir se sont relevés et ont remporté la victoire face au Stade de Reims (1-0) lors de la 23e journée et Montpellier HSC (4-0) lors de la 24e journée du championnat.

Le point sur le groupe du Stade Rennais et du PSG

Pour cette rencontre, le technicien du SRFC, Habib Beye, sera privé de certains cadres. Le gardien de but Dogan Alemdar, blessé au genou, sera absent. Le milieu de terrain Djaoui Cissé est suspendu et manquera également cette affiche. L’attaquant Carlos Gomez est touché à la cheville et est incertain. Le crack ghanéen Alidu Seidu, victime d’une grave blessure au genou, est forfait jusqu’à la fin de la saison.

De son côté, le PSG, épargné par les blessures, arrivera en Bretagne avec un effectif au complet pour mettre la pression à Rennes. Les Parisiens vont vouloir passer leurs nerfs sur le club breton après la défaite face à Liverpool en Ligue des Champions. Lors des 11 dernières confrontations entre les deux équipes, le Paris SG a remporté 5 victoires, a concédé 4 défaites et deux nuls. Face à une équipe du PSG en feu cette saison, le Stade Rennais pourrait perdre cette rencontre devant son public.