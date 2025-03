Stade Rennais vs PSG : Quatre forfaits au SRFC avant le choc face au Paris SG

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le Stade Rennais avant la rencontre face au PSG en Ligue 1. Le technicien du SRFC, Habib Beye, devra composer sans plusieurs de ses cadres pour cette affiche contre le leader du championnat.

Stade Rennais vs PSG : Plusieurs forfaits au SRFC avant la réception du Paris SG

Tout roule pour le Stade Rennais depuis l’arrivée du nouvel entraîneur, Habib Beye. Le SRFC reste sur un bilan de quatre victoires lors des cinq derniers matchs en Ligue 1. Les Rouge et Noir ont battu le RC Strasbourg (1-0) lors de la 20e journée et l’AS Saint-Étienne (2-0) lors de la 21e journée avant de chuter face au LOSC (2-0) lors de la 22e journée.

Très vite, les Rouge et Noir se sont relevés et ont battu le Stade de Reims (1-0) lors de la 23e journée et Montpellier HSC (4-0) lors de la 24e journée du championnat. Le maintien est désormais assuré. La priorité du technicien de Rennes, Habib Beye, est d’aider l’équipe à viser une place européenne à la fin de la saison.

Après ces bons résultats, le Stade Rennais pointe à la 11e place au classement avec 29 points, à 8 unités du septième du championnat, le RC Strasbourg (37 points). Pour viser plus haut, le SRFC devra livrer de belles performances lors des prochains matchs. Et contre le PSG, la mission s’annonce difficile. L’ogre parisien est invincible en Ligue 1 depuis plusieurs semaines et broie tout sur son passage.

Pour cette rencontre qui se tiendra au Roazhon Park ce samedi, l’entraîneur rennais sera privé de certains cadres. Le gardien de but Dogan Alemdar, blessé au genou, n’est pas encore disponible. Le milieu de terrain Djaoui Cissé est suspendu et manquera également cette rencontre, tandis que l’attaquant Carlos Gomez, touché à la cheville, reste incertain sans date de retour définie. Enfin, la défense rennaise devra se passer d’Alidu Seidu, victime d’une grave blessure au genou et indisponible jusqu’à la fin de la saison.

De son côté, le PSG, épargné par les blessures, arrivera en Bretagne avec l’ensemble de ses forces pour tenter d’imposer sa loi. Le Paris SG pourrait être un peu épuisé après sa rencontre face à Liverpool ce mercredi pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.