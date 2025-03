Mercato LOSC : Man United insiste pour déloger un crack de Lille

En fin de contrat à Lille à la fin de cette saison, le milieu offensif anglais Angel Gomes n’envisage pas de prolonger son bail. Man United bouge les lignes pour recruter cette pépite du LOSC lors du prochain mercato estival.

Mercato LOSC : Man United veut rapatrier Angel Gomes cet été

Manchester United s’active pour le retour de l’une de ses anciennes pépites : Angel Gomes. Le milieu de terrain anglais, qui évolue actuellement à Lille, pourrait bien refouler la pelouse d’Old Trafford la saison prochaine. Le jeune talent de 24 ans, arrive en fin de contrat avec le LOSC à l’issue de la saison.

Lisez aussi : Mercato LOSC : Olivier Létang bloque le départ d’Angel Gomes de Lille !

C’est une aubaine pour Manchester United, qui pourrait le récupérer sans débourser d’indemnité de transfert. Formé à l’académie d’Old Trafford, Angel Gomes a connu ses premières émotions en équipe première de Manchester United dès l’âge de 16 ans, en 2017.

Après trois saisons avec les Red Devils, le crack anglais rejoint Lille en 2020. Très vite, Angel Gomes a confirmé tout son potentiel et s’est imposé comme un joueur clé. Ce transfert au LOSC lui a permis de gagner en maturité et de s’épanouir pleinement. Cette saison, il a déjà disputé 20 rencontres toutes compétitions confondues avec les Dogues et a inscrit deux buts.

Lisez aussi : LOSC : Négociations en cours pour prolonger Angel Gomes !

Manchester United prépare les départs de certains cadres au milieu de terrain. De nouvelles pépites doivent arriver pour renforcer l’entrejeu de cette formation de Premier League. Angel Gomes apparaît comme une option idéale pour renforcer l’équipe à moindre coût.

Lisez aussi : Mercato LOSC : L’Atlético de Madrid lorgne sur Angel Gomes

Selon les informations du Daily Star, l’entraîneur du club mancunien, Ruben Amorim, apprécie le profil du milieu anglais et aurait expressément demandé à ses dirigeants de le recruter librement l’été prochain. Toutefois, Manchester United n’est pas seul sur le dossier. En Angleterre, Tottenham, Newcastle United et West Ham suivent aussi de près la situation du Lillois. En Allemagne, le Bayern Munich et le RB Leipzig flairent également la piste.