Toulouse FC – AS Monaco : Un duel explosif en Ligue 1 !

Le Toulouse FC s’apprête à affronter l’AS Monaco dans un choc de Ligue 1 aux enjeux multiples. Si les deux formations affichent de solides arguments offensifs, elles présentent aussi des statistiques qui annoncent une rencontre spectaculaire.

Le TFC face à une série noire contre l’ASM

Les Violets peinent face à l’AS Monaco depuis plusieurs saisons. En effet, le TFC a encaissé au moins un but lors de ses 17 dernières confrontations contre le club de la Principauté en Ligue 1. Pire encore, Toulouse FC a enchaîné trois défaites consécutives à domicile face à l’ASM, une série inédite face à cet adversaire.

Malgré ces difficultés historiques face aux Monégasques, le TFC affiche un parcours solide cette saison. Avec 33 points engrangés après 24 journées, le club toulousain réalise sa meilleure performance à ce stade de la compétition depuis l’exercice 2011/12, où il avait terminé à la 8e place. Mieux encore, Toulouse FC vient d’inscrire plus de trois buts lors de ses deux derniers matchs de championnat (victoires 4-1 au Havre et 4-0 à Angers), un exploit inédit depuis 1963.

As Monaco, une machine à buts en 2025

De son côté, l’AS Monaco continue d’impressionner sur le plan offensif. En 2025, les rencontres de l’ASM en Ligue 1 ont généré un total de 37 buts (22 marqués, 15 encaissés), le plus élevé du championnat sur cette période. Si les hommes d’Adi Hütter ont toujours trouvé le chemin des filets en huit matchs cette année, ils n’ont conservé leur cage inviolée qu’une seule fois, lors d’un net succès 3-0 face à Reims.

Ce duel entre Toulouse FC et AS Monaco promet donc une avalanche de buts et un spectacle intense entre deux formations portées vers l’attaque.