Mercato ASSE : Une piste en défense toujours active à l’AS Saint-Etienne

L’ASSE serait toujours intéressée par les services d’un défenseur qu’elle a tenté en vain de recruter pendant le mercato estival 2024. Le club stéphanois et les représentants du joueur seraient toujours en contact.

Mercato : Matthieu Udol passé près d’un transfert à l’ASSE

Promue en Ligue 1 à l’issue de la saison dernière, l’ASSE avait ciblé Matthieu Udol pour renforcer sa défense. Son profil figurait parmi les priorités de la direction stéphanoise. Ivan Gazidis et ses collaborateurs ont formulé des propositions au FC Metz pour son capitaine, mais le club, relégué en Ligue 2, est resté inflexible face aux offres stéphanoises.

L’arrière latéral gauche souhaitait pourtant rejoindre l’AS Saint-Etienne et ainsi continuer à évoluer en Ligue 1. « J’ai mis quelque temps à évacuer la frustration de mon transfert avorté. […] On verra ce qu’il se passera plus tard. Ce n’était pas une période simple à gérer, car c’était la première fois que je pouvais vivre un tel été, où j’étais aussi proche de quitter le club », avait-il déclaré avec regret.

Udol reste dans le viseur de Saint-Etienne pour le mercato estival

À trois mois de l’ouverture du prochain mercato, Live Foot révèle l’intérêt toujours présent des Verts pour Matthieu Udol. Selon cette source, les recruteurs de l’ASSE continuent de discuter avec les agents du joueur, qui fêtera bientôt ses 29 ans, en attendant l’ouverture du mercato d’été.

Il est important de noter que Matthieu Udol est sous contrat avec le FC Metz jusqu’en juin 2027, et qu’il est un élément clé du club où il évolue depuis 2015. Le président des Grenats a refusé de le laisser partir l’été dernier, afin qu’il puisse aider l’équipe à remonter en Ligue 1 immédiatement.

Selon l’estimation du site spécialisé Transfermarkt, la valeur de la cible de l’AS Saint-Etienne est de 2,5 millions d’euros, un montant qui correspond aux standards de Kilmer Sports Ventures, le groupe propriétaire du club ligérien.