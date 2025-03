Toulouse FC : Frank Magri en héros face à l’AS Monaco

En ouverture de la 25ᵉ journée de Ligue 1, le Toulouse FC a réalisé une grosse performance en accrochant l’AS Monaco (1-1) dans les dernières minutes, grâce à un but décisif de Frank Magri. Après la rencontre, l’attaquant camerounais s’est exprimé sur sa prestation et sur ce résultat encourageant pour le Téfécé.

Frank Magri, homme en forme du Toulouse FC

Depuis plusieurs matchs, Frank Magri est en grande forme avec le Toulouse FC. Il reste sur une série impressionnante de trois buts en trois matchs, contribuant à la bonne dynamique de son équipe.

« Je suis content individuellement, mais le plus important, c’est le collectif. Depuis trois matchs, on est sur une bonne dynamique. Ça réussit aux attaquants en ce moment. On réussit à prendre un point contre une belle équipe de Monaco, donc tout le monde est content », a déclaré Frank Magri à DAZN.

Concernant son but inscrit dans le temps additionnel, l’attaquant camerounais a mis en avant son sang-froid devant le but : « Je ne me sentais pas sûr de la jouer avec le pied gauche, donc j’ai pris mon temps, j’ai fait preuve de sang-froid pour me mettre sur mon bon pied. Ça m’a réussi. Il y a pas mal de turnover avec les blessés et les suspendus. Quand on fait appel à nous, on essaie d’être le plus performants possible pour aider l’équipe. »

Toulouse FC : un objectif européen en ligne de mire ?

Avec ce nul arraché contre l’AS Monaco, le Toulouse FC continue de croire en ses ambitions. Bien que le club jouait à domicile, ce résultat face à une équipe du haut de tableau reste une belle performance. Frank Magri, lui, garde un état d’esprit ambitieux mais prudent.

« On ne se pose pas de limites. On essaie de prendre les matchs les uns après les autres, d’être performants à chaque rencontre et de ramener des points. Aujourd’hui, c’était un point. Je ne vais pas dire que ça nous suffit, mais on est très contents. Focus sur le prochain déplacement et le classement, on verra à la fin ! »

Le Toulouse FC va maintenant se tourner vers son prochain match avec la volonté de poursuivre cette série positive. Avec un Frank Magri en pleine confiance, le club peut encore rêver d’une place européenne en fin de saison.