ASSE : Havre AC-ASSE : Les choix de Horneland avec un grand retour dans le groupe de Saint-Etienne

L’ASSE se déplace au Havre pour un match crucial dans la course au maintien en Ligue 1. Pour cette rencontre, Eirik Horneland a dévoilé un groupe de 20 joueurs avec un retour important et quelques absences notables.

Havre AC – ASSE : Pierre Ekwah de retour, Ibrahim Sissoko réintégré dans le groupe de Saint-Etienne

L’ASSE, actuellement 17e et premier relégable, doit absolument ramener un résultat du Havre, 16e et barragiste, pour espérer sortir de la zone rouge. Pour ce choc sous haute tension, le coach stéphanois pourra compter sur le retour de Pierre Ekwah. Absent face à l’OGC Nice en raison d’une alerte au mollet, le milieu de terrain est désormais apte à jouer et pourrait être un atout précieux pour stabiliser l’entrejeu des Verts.

Lisez aussi : L’ASSE peut-elle se sauver de la relégation ? La réponse de Pierre Ekwah

Autre changement marquant, la réintégration d’Ibrahim Sissoko. L’attaquant, écarté sans raison médicale lors du dernier match, retrouve sa place dans le groupe. En revanche, Anthony Briançon et Igor Miladinovic ne figurent toujours pas dans les plans de Horneland pour ce déplacement. Si l’ASSE peut se réjouir du retour de certains cadres, elle devra encore composer sans Ben Old et Ibrahima Wadji.

Lisez aussi : ASSE : Ligue 1, Ibrahim Sissoko se méfie du Havre AC

Toujours en phase de reprise, les deux joueurs ne sont pas encore jugés aptes à reprendre la compétition. Leur absence limite les options offensives du coach norvégien, qui devra compter sur les solutions en place pour faire la différence face au HAC. Avec une défense sous pression et un besoin urgent de points, les Verts joueront gros ce dimanche au Havre. Une victoire pourrait relancer la dynamique et leur permettre d’espérer un maintien in extremis.

Le groupe de l’AS Saint-Etienne :

Larsonneur, Maubleu – Pétrot, Nadé, Abdelhamid, Bernauer, Maçon, Appiah, Cornud – Tardieu, Mouton, Bouchouari, Moueffek, Fomba, Ekwah – Stassin, Boakye, Cardona, Davitashvili, Sissoko.