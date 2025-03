Real Madrid : Kylian Mbappé, une attitude qui interroge et divise en Espagne

L’attitude de Kylian Mbappé lors de la récente victoire du Real Madrid contre le Rayo Vallecano a suscité de vifs débats en Espagne. Son langage corporel et son comportement sur le terrain semblent avoir changé, provoquant des réactions partagées parmi les observateurs.

Real Madrid : Kylian Mbappé, une célébration pleine de rage mais…

Sous le feu des critiques, Kylian Mbappé devait répondre à ses détracteurs et fermer les bouches. Muet devant les buts depuis son triplé en Ligue des Champions face à Manchester City, il a enfin réagi dimanche. Lors du dernier match contre le Rayo Vallecano, le Bondynois a marqué un superbe but, mais sa célébration en a surpris plus d’un. Après avoir ouvert le score pour son équipe, l’attaquant n’a pas caché sa colère. Son attitude, marquée par des gestes de frustration après plusieurs erreurs commises par lui et ses coéquipiers, a attiré l’attention des commentateurs.

Lisez aussi : Real Madrid – Atletico : Kylian Mbappé, une performance décevante et des inquiétudes !

« Le langage corporel de Mbappé est aigre et ce n’était pas comme ça avant. Il faut se demander pourquoi il a changé« , a commenté Pablo López sur le plateau de l’émission Buenas Noches y Buenos Goles. Ce changement de ton a conduit à des interrogations sur l’état d’esprit du joueur. Les avis sur l’attitude du Français sont partagés en Espagne. Pour certains, son agacement est compréhensible, notamment après avoir été remplacé à la 75e minute de jeu.

Lisez aussi : Real Madrid : Kylian Mbappé terminé

« Mbappé est en colère parce qu’il a commis deux erreurs importantes, mais je suis sûr qu’il retrouvera son sourire », a expliqué Enrique Marqués. Cependant, d’autres estiment que l’attaquant parisien semble de plus en plus condescendant envers ses coéquipiers, perdant ainsi son esprit de groupe. « Il est devenu plus exigeant envers ses partenaires, ce qui nuit à la cohésion de l’équipe », a souligné Marqués. Miguel Ángel Toribio a observé un changement encore plus marqué dans le comportement du champion du monde 2018.

Il estime qu’il n’avait plus l’attitude détendue et joyeuse d’antan. « Le Mbappé d’aujourd’hui semble plus en colère. Ce n’est plus le joueur qui se réjouissait de chaque occasion. Il s’est métamorphosé en quelqu’un qui réagit à chaque erreur », a-t-il déclaré. Ce changement est encore plus évident lorsqu’il se compare aux matchs précédents, comme contre Manchester City, où l’attaquant semblait au sommet de son jeu. Si certains trouvent la colère de Mbappé normale compte tenu de son immense talent et de ses ambitions, d’autres pensent que cette attitude pourrait nuire à l’harmonie du groupe.

Lisez aussi : Real Madrid : Ancelotti et Mbappé, thérapie de choc pour un réveil ?

Albert Fernández a noté : « La période d’essai de Mbappé est terminée. Il veut être le protagoniste à chaque match et cela peut créer des tensions. » Alors que le Real Madrid continue de viser des objectifs élevés cette saison, l’attitude de Mbappé pourrait bien être un facteur déterminant dans les mois à venir.