Mercato RC Lens : Une pépite va signer au RCL !

Le RC Lens va bientôt blinder son jeune défenseur, Kyllian Antonio, avec un premier contrat professionnel. Le RCL et le joueur auraient trouvé un accord définitif.

Mercato RC Lens : Kyllian Antonio va signer pro au RCL

Le RC Lens est sur le point de sécuriser l’un de ses jeunes talents. Kyllian Antonio, défenseur central qui côtoie déjà l’équipe professionnelle et a déjà été appelé dans le groupe du RCL par le technicien lensois Will Still, devrait prochainement parapher un contrat de longue durée avec les Sang et Or.

Le Racing Club de Lens, en manque de joueurs talentueux, veut donc miser sur ce jeune joueur, déjà courtisé par plusieurs formations étrangères, notamment en Allemagne. Selon les informations de Le Parisien, la signature du premier contrat professionnel de Kyllian Antonio avec le RC Lens est imminente. International français U17, le jeune défenseur montre de belles qualités malgré son jeune âge.

Déjà intégré au groupe professionnel lors des déplacements à Strasbourg et Montpellier, Kyllian Antonio était même pressenti pour effectuer le voyage à Marseille samedi dernier, comme l’avait laissé entendre Will Still en début de semaine.

Cependant, un léger problème physique l’a contraint à rester éloigné des terrains ce week-end. Souleymane Sagnan a été appelé pour pallier l’absence de Facundo Medina, suspendu pour la rencontre. Cette saison, Kyllian Antonio a déjà disputé 5 rencontres en National 3 avec l’équipe réserve du RC Lens.