L’ASSE voit grand pour la réception du PSG et prépare un Chaudron en ébullition !

L’ASSE prépare déjà activement la réception du PSG. De concert avec Saint-Etienne Métropole, la direction du club a décidé de la réouverture des balcons du stade Geoffroy-Guichard. Ce seront près de 4 500 places supplémentaires lors de la venue des Parisiens à Saint-Etienne.

ASSE : Geoffroy-Guichard rouvre ses balcons, 4 500 places supplémentaires pour la réception du PSG

L’ASSE accueillera le Paris SG lors de la 27e journée de Ligue 1, le samedi 29 mars. Ce match se déroulera après la confrontation directe avec le Montpellier HSC, puis la trêve internationale. À cette occasion, Saint-Etienne Métropole (SEM), propriétaire du stade, et les responsables du club stéphanois ont trouvé un accord pour rouvrir les balcons des Kops Nord et Sud.

Des travaux de réaménagement ont été effectués en amont afin de rendre ces tribunes plus autonomes et sécurisées. Il s’agira d’un premier test après ces aménagements. Les supporters de l’ASSE devraient être plus nombreux dans le Chaudron face au Paris Saint-Germain, puisque ces deux balcons représentent environ 4 500 places supplémentaires.

ASSE-PSG : Le Chaudron vers un record d’affluence !

Nul doute que Geoffroy-Guichard sera plein à craquer lors de la rencontre ASSE-PSG. Le peuple vert se mobilisera encore plus massivement pour pousser son équipe, luttant pour le maintien, vers la victoire. De nombreux autres spectateurs se déplaceront pour voir les stars du club de la capitale et le spectacle qu’ils produiront certainement. « Le Chaudron » devrait battre son record affluence de la saison !

Pour rappel, lesdits balcons sont fermés depuis le match disputé contre Valenciennes FC en Ligue 2, le 2 juin 2023, lors de la 38e et dernière journée de la saison 2022-2023.