Liverpool-PSG : Pas de surprise, Luis Enrique reconduit la même équipe qu’à l’aller

Le PSG joue sa saison européenne ce soir à Anfield face à Liverpool. Battus 1-0 à l’aller malgré une nette domination, les Parisiens doivent s’imposer pour espérer voir les quarts de finale. Luis Enrique mise sur la continuité en alignant le même onze qu’au Parc des Princes.

Le PSG en quête d’un exploit face à Liverpool

Le PSG a un défi de taille face à Liverpool, invaincu à domicile cette saison. Avec 27 tirs à l’aller contre seulement 2 pour les Reds, les Parisiens ont prouvé qu’ils pouvaient dominer cette équipe, mais il faudra cette fois être plus réalistes. Un but encaissé compliquerait encore plus la tâche des hommes de Luis Enrique, qui devront faire preuve d’efficacité devant le but.

Pour aller à l’assaut des Reds, pas de changement dans la composition parisienne : Donnarumma gardera les cages, protégé par une défense composée de Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Au milieu, le trio Vitinha-Neves-Ruiz tentera de prendre le contrôle du jeu, tandis qu’en attaque, Barcola, Dembélé et Kvaratskhelia seront chargés de faire plier la défense de Liverpool.

Côté Liverpool, Arne Slot peut compter sur le retour de Cody Gakpo, mais il reconduit le même onze qu’à l’aller. Salah, Diaz et Jota seront en attaque, avec Szoboszlai en soutien. Van Dijk et Konaté formeront l’axe défensif, épaulés par Alexander-Arnold et Robertson sur les côtés.

Le PSG sait qu’un exploit est nécessaire pour renverser Liverpool et poursuivre son aventure européenne. Face à une équipe redoutable à domicile, la tâche s’annonce ardue, mais pas impossible. Réponse ce soir à 21h.

Les compositions officielles :

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Robertson – Mac Allister, Gravenberch – Salah, Szoboszlai, Diaz – Jota.

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.