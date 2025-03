RC Lens vs Stade Rennais : Le point sur le groupe du RCL et du SRFC

Le RC Lens accueille le Stade Rennais en Ligue 1. Les entraîneurs du RCL et du SRFC seront privés de plusieurs de leurs cadres.

RC Lens vs Stade Rennais : Pluie de forfaits au RCL et au SRFC

Le Stade Rennais sera en déplacement au stade Bollaert ce samedi pour défier le RC Lens pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Après la lourde défaite face au PSG (4-1), le SRFC va tenter de rebondir face aux Sang et Or en grande difficulté en championnat depuis quelques semaines. Les Rouge et Noir ont remporté quatre victoires et ont concédé deux revers sous la houlette du nouvel entraîneur, Habib Beye.

De son côté, le Racing Club de Lens a pu mettre fin à la crise de résultats samedi dernier face à l’Olympique de Marseille (1-0) lors de la 25e journée. Le club artésien restait sur une série noire de quatre défaites consécutives. Les deux formations visent toutes la victoire à l’issue de cette rencontre. Le RC Lens et Rennes seront privés de certains de leurs joueurs clés pour cette affiche.

Le Stade Rennais devra composer avec des absences de poids. Dogan Alemdar (genou) est forfait pour cette journée. Seko Fofana est suspendu pour accumulation de cartons jaunes et ne retrouvera pas son ancien club. Alidu Seidu (genou) ne rejouera pas avant la saison prochaine. Carlos Gomez (cheville) et Ludovic Blas (cuisse) sont incertains pour ce déplacement.

Le RC Lens devra aussi faire sans plusieurs éléments clés. Rémy Labeau-Lascary (genou) et Martin Satriano (genou) manqueront à l’appel jusqu’à la fin de la saison. Jhoanner Chavez (cheville) n’est pas encore disponible, Hervé Koffi (ischio-jambiers) est incertain. Denis Petric (dos) est également indisponible.