OL : Ligue Europa, importante mise en garde de Paulo Fonseca avant le FCSB

Paulo Fonseca, l’entraîneur de l’OL, a prévenu ses joueurs d’un danger probable avant le match retour contre le FC Steaua Bucarest, ce jeudi (21 h) au Groupama Stadium.

Malick Fofana et l’OL rêvent déja des quarts de finale

L’OL a pris une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa en s’imposant en Roumanie face au FCSB (1-3), lors du match aller des huitièmes de finale.

Avec une avance de deux buts, l’équipe de Paulo Fonseca peut légitimement envisager une qualification dans le top 8. Malick Fofana, auteur d’un doublé à Bucarest, ne l’a pas caché lors de sa conférence de presse d’avant-match.

« On veut aller le plus loin possible et je pense qu’on est sur la bonne voie. Est-ce qu’on en parle dans le vestiaire ? Oui, tout le monde y pense, mais on verra après le match de jeudi », a-t-il déclaré.

OL-FCSB : Fonseca met en garde contre un excès de confiance

Cependant, Paulo Fonseca souhaite dissiper toute idée de qualification acquise chez ses joueurs. Il estime qu’il est « dangereux que les joueurs de l’OL se croient déjà qualifiés » contre le FCSB. Pour le technicien portugais, les Gones ont certes remporté le match aller, mais ils doivent rester prudents, afin d’aborder au mieux le match retour décisif.

« C’est dangereux de croire que c’est déjà fait. Ce n’est pas vrai, nous ne devons pas nous relâcher. Nous savons que nous avons un match difficile à jouer, mais un match que nous devons gagner », a-t-il prévenu. Selon Paulo Fonseca, l’OL aspire à atteindre la finale, mais doit « poursuivre son aventure avec l’ambition de gagner tous ses matchs ».

Pour ce faire, « la question mentale est essentielle » selon lui. « Il y a un travail psychologique à faire, un travail dans la tête. J’ai parlé avec les joueurs de l’importance de ce match. Nous avons également travaillé tactiquement« , a expliqué l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Il est important de rappeler que l’équipe de Lyon affrontera la Real Sociedad ou Manchester United en quarts de finale, si elle parvient à éliminer le FCSB.