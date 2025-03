L’entraîneur de l’ASSE promet une bataille acharnée pour le maintien en Ligue 1

L’ASSE doit renouer avec la victoire face au Montpellier HSC pour se relancer dans la course au maintien en Ligue 1. Eirik Horneland, l’entraîneur des Verts, promet de livrer bataille avec son équipe, jusqu’au bout, pour rester dans l’élite.

ASSE : Lutte pour le maintien, Saint-Etienne et Montpellier dos au mur

L’ASSE, avant-dernier, et le Montpellier Hérault Sport Club, lanterne rouge du championnat, s’affrontent dimanche au stade de la Mosson dans un match crucial pour le maintien. L’équipe stéphanoise n’a plus remporté de victoire depuis son succès contre le Stade de Reims, le 4 janvier. Elle reste sur une série de neuf matchs sans victoire, avec cinq défaites et quatre matchs nuls.

Quant à l’équipe du MHSC, elle traverse également une période difficile avec six défaites consécutives. Elle accuse un retard de cinq points sur l’AS Saint-Etienne avant cette confrontation, ce qui rend l’enjeu de cette rencontre entre les deux clubs relégables d’autant plus crucial.

Eirik Horneland : « Nous allons nous battre jusqu’au bout ! »

Pour l’entraîneur de l’ASSE, il n’y a plus de place pour les calculs, il faut se retrousser les manches pour tenter de se maintenir en Ligue 1. « Nous allons nous battre pour nous rapprocher des équipes qui nous précèdent », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’avant-match.

« Rien ne sera définitivement joué à l’issue de cette rencontre, mais tout le monde est conscient de l’importance de ce match pour l’AS Saint-Etienne et Montpellier », a souligné ensuite Eirik Horneland.

Bien sûr, le classement ne sera pas figé pour les Verts et La Paillade après cette 26e journée de championnat, car il restera huit matchs à disputer, soit 24 points en jeu.