ASSE : Choc des relégables, un accueil particulier réservé à Irvin Cardona à Montpellier

L’ASSE joue un match capital à Montpellier, dimanche (17h15). À cette occasion, le public du MHSC se prépare à réserver un accueil particulier à Irvin Cardona, natif de Nîmes en Occitanie.

ASSE : Accueil hostile en vue à Montpellier pour Irvin Cardona le natif de Nîmes ?

L’ASSE affronte le Montpellier HSC lors de la 26e journée de Ligue 1, au stade de la Mosson. Cette rencontre cruciale pour le maintien s’annonce comme un duel à couteaux tirés, les deux clubs étant en position de relégables à neuf journées de la fin de la saison.

Lisez aussi : ASSE : Irvin Cardona et la mission maintien, le même scénario que la saison dernière ?

Ce match aura une saveur particulière pour Irvin Cardona, natif de Nîmes, qui est attendu de pied ferme par les supporters montpelliérains. En effet, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne est considéré comme un rival par les supporters du MHSC, bien qu’il n’ait jamais joué pour le Nîmes Olympique (NO), le rival historique des Montpelliérains.

« Irvin Cardona est certes né à Nîmes, mais il n’y est même pas resté. Nous sommes partis directement au Pontet où je jouais », précise son père dans les colonnes de Midi Libre.

L’attaquant de Saint-Etienne soutenu par sa famille face à la ferveur montpelliéraine

De plus, une grande partie de la famille du numéro 7 de l’ASSE a prévu de se rendre à Montpellier pour le soutenir et l’aider à surmonter la pression que le public pailladin lui réservera. Selon le quotidien régional, son père et son petit frère seront notamment présents.

Lisez aussi : Un match crucial à Montpellier, avec un avantage surprise pour l’ASSE ?

Rappelons qu’Irvin Cardona a rejoint l’AS Saint-Etienne cet hiver en provenance de l’Espanyol de Barcelone. Il a déjà inscrit 2 buts et délivré une passe décisive en 6 matchs de Ligue 1. Il fait partie des joueurs sur lesquels Eirik Horneland compte pour assurer le maintien de l’ASSE en Ligue 1.