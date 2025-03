FC Barcelone-Osasuna : Une date se dessine clairement pour enfin jouer le match

Le match de Liga entre le FC Barcelone et Osasuna, reporté en raison du décès du Dr Carles Miñarro, pourrait enfin être reprogrammé. Les deux clubs s’accordent sur une date idéale, mais des ajustements restent nécessaires.

FC Barcelone-Osasuna, un report qui a fait débat

Initialement, la rencontre devait se jouer après la trêve internationale, soit le 27 mars. Cependant, le FC Barcelone a refusé cette option, ne voulant pas être privé de plusieurs de ses internationaux, dont Raphinha et Ronald Araujo. Les deux joueurs, engagés avec leurs sélections respectives (Brésil et Uruguay), n’auraient eu que très peu de temps pour récupérer avant de disputer ce match.

Face à cette impasse, Osasuna a officiellement demandé que la rencontre soit disputée entre les 37ᵉ et 38ᵉ journées de Liga, c’est-à-dire la semaine du 19 mai. Une requête qui coïncide avec la volonté du Barça, qui considère cette période comme la plus favorable. Parmi les dates étudiées, le mercredi 21 mai semble être la plus viable. Cette reprogrammation éviterait de perturber le calendrier du Barça, notamment en Ligue des Champions et en Coupe du Roi.

Toutefois, une autre possibilité pourrait émerger si les Catalans venaient à être éliminés par l’Atlético Madrid en demi-finale de Coupe du Roi le 2 avril. Dans ce cas, le match pourrait se jouer dès le week-end du 26-27 avril. Pour l’instant, aucune décision officielle n’a été prise, mais tout porte à croire que le report tant attendu trouvera une issue dans les prochains jours.